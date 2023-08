A sus 15 años, Taína Gravier tiene muy en claro cuál es su vocación. Y es que la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier no duda al reconocer su gran aspiración.

“Mi sueño es poder vivir de lo que me gusta: la música. Y para prepararme para todo eso tomo clases de canto, baile, teatro, y de comedia musical. Me apasiona todo lo artístico”, confiesa la joven artista, que meses atrás festejó sus 15 años con una espectacular fiesta.

Taína Gravier confiesa cuál es su pasión.

Taína Gravier ya tuvo su debut como cantante en el festival argentino de Warmichella

La joven reveló cuáles son sus influencias en la música. “Me gustan muchos cantantes y escucho a muchos artistas argentinos que ahora están siendo mundialmente conocidos, pero también me gusta la música más vieja y algunos artistas de afuera, como para escuchar distintos estilos musicales y aprender”, contó Taína respecto a sus referentes.

Taína Gravier.

Respecto a su formación, Taína Gravier reveló cómo son sus días, entre jornadas del colegio y horas dedicadas al arte. “Con el colegio y con todo lo que hago en el día a día siento que es un montón de dedicación, que re preparo y que también tengo que estar dispuesta a estudiar también para el colegio. Todos los días cuando salgo del colegio tengo alguna actividad y termino volviendo a casa a las 8 o 9 de la noche. Por ahora intento que lo artístico no se interponga. A veces puedo tener algunos deslices (sonríe) pero siempre estoy intentando aprender cosas nuevas”, detalló la artista sobre una rutina que refleja sus ganas de formarse.

Taína también siente pasión por la moda y ya tuvo trabajos como modelo

Si bien la hija de Valeria Mazza adora el mundo fashion, lo suyo, dice diferenciándose, tal vez no sea tanto el caminar la pasarela. “La moda me encanta y como modelo probé con algunas fotos. No sé si me metería en el modelaje, en esa carrera. La moda me gusta por ejemplo a la hora de ver qué me pongo en el día a día. También me atrae mucho el diseño de indumentaria"", dijo.

Taína Gravier, una artista completa.

Además, Taína Gravier reveló los talentos que también heredó de su mamá. "Cuando era chica mamá me enseñó a coser (vuelve a sonreír) Con una amiga diseñamos un montón de ropa y la hacemos para usarla entre nosotras. Eso está muy bueno”, admitió la joven y multifacética artista, quien adora compartir mucho de su vida a través de su canal de YouTube, donde confirma su carisma y talento", aseguró.