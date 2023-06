L-Gante consiguió la excarcelación tras pasar 20 días detenido en Quilmes, aunque todavía no pudo salir por la apelación del denunciante. A casi un mes sin compartir momentos a solas con el cantante, Tamara Báez confesó lo que siente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Tamara Báez compartió un tierno video en el que se ve a Jamaica mirando el videoclip de "El Día Más Feliz", el último lanzamiento musical de L-Gante. Tanto ella como su hija fueron parte de la grabación del mismo y son nombradas por el compositor en la letra.

L-Gante, Jamaica y Tamara Báez.

"Te extrañamos mucho, falta poco", expresó Tami Báez en dicha publicación. De esa forma, dejó en evidencia que no solo Jamaica extraña a su papá, sino que ella también. Cabe recordar que desde el día en que detuvieron a L-Gante, la influencer estuvo al pie del cañón acompañando a su madre y apoyando al cantautor.

Como si eso fuera poco, cuando salió a la luz la participación de Wanda Nara en el adelanto de su próxima canción, los seguidores de L-Gante reaccionaron y defendieron a Tamara Báez que es quien estuvo en todo momento presente desde que el representante de Cumbia 420 está detenido.

Mientras L-Gante continúa detenido, su casa de General Rodríguez fue clausurada

Diego Esteves reveló detalles sobre la vivienda de L-Gante en "A La Tarde": "Bueno, la casa vacía. Por otro lado, me están escribiendo en paralelo, diciéndome que nadie en el barrio lo va a sacar. Ahora, la pregunta es por qué la casa está deshabitada, está con fajas de clausura que ha puesto la Policía".

Además, el periodista contó que la casa de L-Gante se encuentra totalmente vacía: "No quedó nada adentro de la casa, no quedó absolutamente nada, las imágenes lo muestran. No hay muebles".