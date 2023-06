Támara Baéz estuvo más de quince días al tanto de todo lo sucedido con L-Gante luego de que fuera detenido. La tarde del martes, se dio a conocer la excarcelación del cantante de cumbia 420.

Ante esto, la influencer salió rápidamente junto con Jamaica, la hija que comparte con el cantante, rumbo a la DDI de Quilmes. Támara compartió un video de la pequeña en el auto rumbo a Quilmes para esperar la salida del cantante y que se vuelvan a reencontrar.

Támara Báez se mostró feliz por la decisión de la Justicia con L-Gante al darle la excarcelación.

El futuro de L-Gante quien vivirá con Támara Báez

A pesar de la complejidad del caso, las últimas informaciones sobre el cantante de cumbia 420 señalan que deberá establecer un domicilio para continuar el proceso judicial en su contra.

Según se reveló en el programa de Karina Mazzocco, el cantante y su entorno están considerando la posibilidad de que resida en la casa de su ex pareja, Tamara Báez, para poder estar cerca de su hija, Jamaica.

"¿Dónde se mudará Elián Valenzuela? Me están por brindar la información. Sin embargo, según me indican, no será su propia casa. Será un nuevo destino", comenzó a decir el panelista Diego Estevez.

"Una opción es que se mude a la casa de Tamara Báez para estar con su hija. La Justicia le solicitará a Elián que proporcione un domicilio donde residir", concluyó el panelista.

J.M