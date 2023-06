L-Gante podría estar cerca de quedar en libertad. Según informó Diego Estévez en "A la Tarde", no deberá llevar una tobillera ni tendrá domiciliaria, aunque sí deberá fijar un domicilio

L-Gante deberá pagar una fianza y, mientras tanto, permanecerá en la cárcel hasta que se le notifique de manera oficial la decisión, que se complicó cuando se conoció que la fiscalía apeló a la excarcelación. "Hasta que no se expida la Cámara no va a quedar en libertad", afirmó el panelista.

L-Gante se iría a vivir con Tamara Baéz

Pese a lo complejo del caso, las últimas informaciones sobre el cantante de cumbia 420 indicaban que deberá fijar un domicilio para así poder continuar el proceso judicial que pesa en su contra.

Según dieron a conocer en el programa de Karina Mazzocco, el cantante y su entorno baraja la posibilidad de que se instale en la casa de su ex, Tamara Báez, para estar cerca de su hija, Jamaica.

“¿Dónde va a ir Elián Valenzuela? Me están por pasar la información. Pero, según me dicen, no va a ser su casa, Va a ser un nuevo destino”, comenzó diciendo el panelista, Diego Estevez.

“Una opción es que vaya a la casa de Tamara Báez para estar con su hija. La Justicia le va a pedir a Elián un domicilio para que se radique allí”, cerró el panelista.

VO