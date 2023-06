Hay luz verde para la salida de la cárcel del cantante urbano, L-Gante. La noticia la dio a conocer el periodista Diego Estévez en A LA TARDE de América TV. Donde dio detalles puntales de en qué condiciones se dará la libertad del rapero.

Según el periodista, L-Gante será excarcelado sin tobillera ni tendrá domiciliaria; es decir que, su liberalidad será absuelta, pero, con dos condiciones importantes. 1. Deberá pagar una fianza y 2. Solo podrá salir de la cárcel cuando se le notifique de manera oficial, mientras tanto deberá permanecer por lo menos unas 48h más privado de su libertad.

“Va poder volver a trabajar sin pedir permiso”, agregó el periodista luego de su investigación.



Qué dice la orden de excarcelación de L-Gante

“Notifíquese haciéndose saber que la libertad impuesta por el instituto aquí concebido no será efectiva hasta que el encarcelado, Elián Valenzuela, se encuentre notificado del presente, así como también, se deposite en la sucursal bancaria la suma entendida”, leyó Diego Estévez y remarcó que sale con una fianza.

La piedra en el camino de la libertad de L-Gante

Estévez remarcó como información de último momento que la Fiscalía va a apelar la libertad de L-Gante. “Apela la Fiscalía la libertad de L-Gante. Ya lo habíamos dicho. La condición era que alpera, o la Fiscalía o la querella, encabezada por Leonardo Sigal (abogado de Gastón Torres, el demandante)".

“Hasta que no se expida la Cámara no va a quedar libre la excarcelación de L-Gante. Se necesita el derecho al doble conforme. Dos instancias que avalen la excarcelación. Bueno, no está todavía. Va a seguir preso por unos días más”, agregó Diego Estévez sobre lo que podría complicar la salida de L-Gante de la cárcel.

