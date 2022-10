Tamara Báez le respondió a L-Gante: "Tomate unas vacaciones con la señora esa"

La separación entre L-Gante y Tamara Báez es un tire y afloje constante entre los protagonistas. En las redes, las acusaciones van y vienen de un lado y del otro. En esta oportunidad fue el cantante quien compartió una postal de su expareja sentada en un sillón junto a una mesa ratona donde había fajos de billetes de mil pesos.

Tamara Báez se hizo eco de la publicación del padre de su hija y le respondió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. "Te hacés el turro en un Ferrari y al final sos re loro. Mirá lo que andás subiendo", expresó en principio la influencer, pero eso no es todo.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

"Para amigo, disfrutá el finde largo jaja ya está, ya fue, comprale la casa a tu hija si estás re ganado, pasale lo que le corresponde y que conteste tu abogado. Si no querés metete todo en el orto", agregó Tamara indignada con la publicación del cumbiero.

"¿Qué son 300 lucas para vos? NADA. ¿Entonces qué onda? ¿Para qué seguís subiendo estas cosas? rata. El mes pasado fue esto, no te olvides que para el cumpleaños de Jamaica no pusiste un peso y NO FUE TODO CANJE", agregó la influencer.

Para rematar, Tamara Báez se refirió a la relación que existe entre L-Gante y Wanda Nara: "Relajá y andpa a tomarte unas vacaciones con la señora esa que está más con vos que con los hijos".

La publicación de Tamara Báez.

L-Gante respondió a las acusaciones de Tamara Báez

Una de las últimas acusaciones que Tamara Báez le hizo a L-Gante, es que le devolvía a su hija con olor a marihuana. "Tenés que ser un mal padre para hacer eso, yo no estoy fumando marihuana", aseguró el representante de la Cumbia 420.

"Si yo tendría que decir algo... no le da la cara para decir eso a ella", lanzó el cantante a modo de advertencia. Según sus palabras, Tamara Báez habría tenido peores actitudes en frente de la niña.