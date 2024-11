El jueves pasado, L-Gante y Wanda Nara se fueron de vacaciones a Brasil con la hija del cantante, donde descansaron hasta hoy a la mañana. A partir de esto, Tamara Baez, ex de Elián y mamá de Jamaica, expresó en sus redes, días previos a las vacaciones de su hija, que lo que más le importa es la felicidad de Jamaica. Pero, ¿el permiso para que viaje con Wanda y L-Gante tuvo algún precio?

Wanda Nara con Jamaica y L-Gante.

Antes de ir a Brasil con Wanda Nara, L-Gante le hizo un millonario regalo a Tamara Báez

En relación a esto, la periodista Majo Martino reveló un dato impactante en Mañanísima, donde contó que el cantante le habría cumplido un deseo a Tamara poco antes de viajar a Río de Janeiro con Wanda Nara para ahorrarse problemas con su ex. Martino aseguró que Tamara lo dejó ir a L-Gante con Jamaica a sus vacaciones con Wanda: “Le permitió ir con la nena”, pero que para esto, tuvo que romper el chanchito. “L-Gante le regaló una casa hace poquito, antes de irse de viaje”, confesó la periodista

Si bien es una información que no fue confirmada por ninguno de los dos, sí es cierto que para Tamara Báez, el hecho de que la pareja haya involucrado a su hija en toda la polémica, no fue de su agrado. En este sentido, la mamá de Jamaica se comunicó la semana pasada con Intrusos y aseguró no sentir ningún tipo de malestar cuando Wanda y L-Gante confirmaron su relación, pero agregó que no le molesta mientras que “él cambie como padre” y vea seguido a Jamaica.

Además, sostuvo que se enojó al ver a Jamaica “en el medio del show” cuando Wanda compartió una foto con su hija en Instagram. Sin embargo, deseó en Intrusos que Wanda “motive” a L-Gante a ser “mejor padre” y anticipó las vacaciones de la pareja que terminaron hoy por la mañana. “Yo a Jamaica no le niego nunca nada. De hecho, le permití que se la lleve de vacaciones. Se van ahora con Wanda”, aseguró antes de que la empresaria y el cantante confirmaran su viaje.

Wanda Nara y L-Gante en Brasil.

Por su parte, Wanda se ocupó de demostrar en sus redes la buena relación que tiene con Jamaica, a través de fotos con ella y su novio. A su vez, al finalizar su viaje al país vecino, compartió un tierno mensaje en Instagram, donde calificó a su pareja y a su hija como su familia, dando a entender la buena relación de los tres.

Por otro lado, la posibilidad de que L-Gante le haya regalado una casa a su pareja no es un disparate, sobre todo teniendo en cuenta que la menor necesita el permiso de su mamá para salir del país, y la felicidad de la pareja podría indicar que todavía quedan más viajes para pasar junto a sus hijos.

VFT