Tamara Báez y la posibilidad de ser madre otra vez ¿qué dijo?

La relación entre L-Gante y la instagramer no terminó en buenas condiciones. Pese a que ambos tienen una hija en común, no le escapan a los escándalos que involucran a terceros. Incluso todavía no llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria.

Mediante una encuensta en sus historias de instagram, a Báez le preguntaron sobre la posibilidad de volver a formar una familia. "Volverías a tener una relación seria y tener otro hijo?" rezaba la contundente pregunta de un seguidor y lejos de cerrarle la puerta a la maternidad, Tamara respondió con un contundente "Obvio, más adelante".

Si bien no hay nada concreto, a Tamara Báez se la vincula con el cantante de cumbia Despreuno. Hace unas semanas, la jóven subio a sus hitorias de instagram, una foto donde se la ve dentro de un auto y cerca de ella se puede apreciar una parte del rostro que sería de Despreuno.