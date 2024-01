Julieta Poggio disfruta al máximo de su primer verano en Punta del Este y en su primera producción del año, junto a CARAS, rompió el silencio sobre su actual presente amoroso. Soltera, la actriz, profesora de danza y ex “Gran Hermano” aseguró estar más exigente con los hombres y con el foco puesto en ella misma.

“Antes me costaba mucho estar sola, ahora no tengo tiempo de prestarle atención a nadie que no sea yo misma. Y está bueno”, admitió la actual panelista de “El Debate” y host de la nueva edición del reality de Telefe.

“Esta es una nueva faceta mía ya que siempre fui de estar muy de novia, enamoradiza y en pareja. No tengo ganas de engancharme, me quiero quedar así. Estoy re bien soltera y me di cuenta que no necesito a ningún hombre. Puedo hacer todo yo sola y darme mi propia felicidad. Enfocada en mí y en mi trabajo”, agregó “Juli”, que el 5 de enero reestrena la obra “Coqueluche”, en escena junto a Betiana Blum, en el Multiteatro Comafi.

Sin vueltas, Poggio no esquivó incomodidades y dio por cerrado los rumores que la vincularon a Fran Stoessel, hermano de Tini, y a su amigo y ganador de la edición pasada de Gran Hermano Marcos Ginocchio. “Con Fran no somos amigos ni hablamos. Simplemente fuimos una noche a bailar”, aclaró sin más detalle ni ánimo de potenciar los dichos.

Julieta Poggio crítica con el nuevo Gran Hermano

La mirada de Julieta Poggio sobre la nueva edición de Gran Hermano vale doble. Es que a menos de un año de habitar la casa más famosa, la ahora panelista de “El Debate” y actriz -actualmente soltera- conoce como nadie cada rincón del reality más rendidor de la tele.

“El público no tenía ganas de volver a ver lo mismo. Están buscando otra forma de contar la historia”, señaló Julieta Poggio, ex finalista del concurso televisivo y cerró convencida: “Esta es una casa muy distinta. Siempre va a haber distintas personalidades. El público tiene ganas de ver otro tipo de juegos y está bueno".

