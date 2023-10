El fin de semana, Julieta Poggio participó de un escándalo por llegar tarde al teatro para hacer la función de "Coqueluche". Desde ese momento, la actriz estuvo en el ojo de la tormenta y se llenaron de rumores de que la "habrían bajado de la gira". La ex Gran Hermano se sinceró con LAM.

LAM: Julieta Poggio aclaró por qué llegó tarde a la obra "Coqueluche"

La actriz decidió dar una nota en LAM, en donde aclaró la situación de la llegada tarde al teatro. "Obviamente no fue mi responsabilidad. Estaba Trabajando un domingo a la tarde, estaban todas las calles cerradas. Yo estaba llorando desesperada, pero por suerte la gente me esperó. Nadie se movió y después se fueron con una sonrisa", dijo Julieta.

LAM: Julieta Poggio aclaró por qué llegó tarde a la función de "Coqueluche"

"Si, porque en el video se ve que los actores dicen 'si se quieren ir vayan porque Juli no llegó'", picanteó el conductor. "Por suerte no se fue nadie. Estaba en Escobar, todo calculado para que den los tiempos, pero fue un caos la ciudad. Cuando llegue dije 'voy a hacer la función por la gente que me esperó'. La verdad que salió todo bien por suerte", respondió la actriz.

"Tienen que llegar siempre tarde entonces", comentó Ángel De Brito en tono divertido. "La verdad que divino mi elenco. Me re calmaron porque llegue en un estado feo. Me conocen, yo soy muy responsable con mi trabajo. Nunca me paso y no me va a volver a pasar, nos llevamos muy bien todos y en estos camarines hay mucha buena onda", cerró Julieta Poggio sobre por qué llegó tarde a la función.

AF.