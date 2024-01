Isabel De Negri y Juliana Furia Scaglione tuvieron un fuerte enfrentamiento y no dejaron dormir a nadie esta semana en "Gran Hermano".

Las mujeres se enfrentaron en plena noche cuando el resto intentaba dormir y esto desencadenó que Santiago del Moro propusiera que ambas hicieran un careo para aclarar algunos tantos.

El cara a cara de Furia e Isabel en "Gran Hermano"

Isabel y Juliana se dirigieron a un cuarto en donde solas se dijeron lo que sienten y los motivos por los que están enfrentadas.

Hablando primero de la pelea que vivieron la noche previa, Isabel comenzó con su descargo. "Me hace mal la agresión", dijo y profundizó en los momentos en que se tensiona en la casa por los gritos constantes.

Por su parte, Juliana se sinceró: "Vengo de una familia de tanos y lo que yo digo acá esta casa es de todos y es lo que grito", aseguró. "Yo no voy en contra de ella... pero en mi casa mi mamá gritaba mucho y eso no me va", retrucó Isabel.

En la charla, Furia destacó lo mal que se siente por estar excluida y que suele sacar afuera cómo se siente: "Yo exteriorizo todo el tiempo y hay otros que no, lamentablemente yo ya elegí mi camino y hay otros que no me quisieron acompañar... a mí los chusmeríos no me gustan", destacó.

Además, Furia remarcó que le han dicho que "hay personas que todo el tiempo me dicen que no me pueden hablar porque sino los votan y nadie quiere irse. También entiendo que mis modos y mis modales ayudar tampoco", aclaró Juliana.

En la charla, surgió también el problema que tiene De Negri con una situación personal de la que no quiso profundizar: "Yo me mantengo ocupada y no pienso en el afuera porque estoy en una situación difícil", destacó sobre su rol en la casa, especialmente en la cocina.

Tanto Juliana Furia Scaglione como Isabel De Negri concluyeron en que la charla fue "productiva". ¿Reinará la paz en "Gran Hermano"?

