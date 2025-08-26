Taylor Swift se casa con Travis Kelce: así fue la espectacular y romántica propuesta de matrimonio

De manera inesperada, Taylor Swift anunció en sus redes sociales que se casa con Travis Kelce, jugador de la NFL. Mediante un posteo que reunía imágenes de la romántica propuesta del joven, las cuales parecían sacadas de un cuento de hadas, la estrella estadounidense reveló a sus 280 millones de seguidores que dará un paso importante en su vida personal y amorosa.

Taylor Swift reveló que se casa con su pareja Travis Kelce

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Taylor Swift junto al posteo que estuvo musicalizado por “So High School”, la canción que le dedicó a su pareja y ahora futuro esposo. En las postales, la cantante dejó ver la intimidad de la propuesta del deportista y mostró los increíbles anillos.

A los pocos minutos de su publicación, la noticia recorrió el mundo, las redes sociales se alborotaron y su publicación superó el millón de "likes". Asimismo, fueron muchos los mensajes de "felicitaciones" para la pareja que ya prepara su boda de ensueño para sellar su amor.

En las imágenes que compartió Taylor Swift se vive un momento mágico que parece sacado de un cuento de hadas. Ambos celebran su compromiso en medio de un escenario natural soñado y rodeado de flores. Él, de rodillas, la mira con ternura mientras sostiene sus caderas y ella, emocionada y feliz, acaricia su rostro expresando un "Sí, quiero".

