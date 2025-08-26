martes 26 de agosto del 2025
En vivo
CARAS TV Hoy 08:00

Rodrigo Lussich: “Cuando le conté a mi mamá que era gay, se atacó. Yo decía que tenía novia”

Rodrigo Lussich repasó el momento en que habló con sus padres de su sexualidad y contó cómo conoció a Damián, su primer gran amor.

Rodrigo Lussich en +CARAS
Rodrigo Lussich en +CARAS | CARAS

En la última entrega de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri recibió a Rodrigo Lussich, quien abrió su corazón para hablar de uno de los capítulos más íntimos de su vida: cómo fue contarles a sus padres sobre su sexualidad y el recuerdo imborrable de su primer gran amor. Con 52 años y una carrera de tres décadas en los medios, el conductor de Intrusos sorprendió con un relato cargado de sinceridad y emoción.

Rodrigo Lussich reveló cómo le contó a su madre que era gay

“Cuando le conté a mi mamá que era gay, se atacó. Ella, que había andado para arriba y para abajo con cuántos amigos gays tuvo, con su hijo no lo aceptaba”, confesó Lussich.

El conductor recordó que en ese momento su madre reaccionó con enojo y hasta rompió la promesa de guardar discreción: “Se lo contó a todos, cuando yo le había pedido que no lo hiciera. Estuvo mal, entró en una crisis que le duró poco. Después aceptó todo perfectamente, conoció a mis parejas y la vida siguió su curso”.

Rodrigo Lussich y Héctor Maugeri en +CARAS
Rodrigo Lussich y Héctor Maugeri en +CARAS.

Consultado por Maugeri sobre si aquella reacción lo había lastimado, Rodrigo respondió: “Más o menos. Yo mentía y decía que tenía una novia llamada Alejandra. En realidad, era la excusa que usaba cuando viajaba a Buenos Aires a dar mis primeros pasos en la vida gay. Tenía 22 o 23 años, era muy neófito, ya no tan pendejo”.

El primer amor de Rodrigo Lussich

Con el pretexto de que iba a visitar a su novia, Rodrigo Lussich viajaba a Buenos Aires en buscado experimentar su sexualidad. “Yo recorría la avenida Santa Fe entre Callao y Pueyrredón. Era como un Tinder pero caminando. Algo pasaba ahí y yo iba”.

Entre esas idas y vueltas, conoció a Damián, un joven que lo deslumbró: “Lo conocí y fue un flash, un amor instantáneo, una revelación.Nos fuimos a tomar algo a un bar y nos quedamos hablando. Era cinco años más grande que yo, había vivido en Italia, era artista plástico, tenía su propio departamento. Yo estaba totalmente deslumbrado y me enamoré perdidamente”. 

Rodrigo Lussich en +CARAS
“Conocer a Damián fue un flash, un amor instantáneo”, expresó en +CARAS.

Ese vínculo lo llevó a sincerarse definitivamente con su familia: “Fue el momento en el que le dije a mi mamá que Alejandra en realidad se llamaba Damián”. Aunque la relación duró apenas unos meses, marcó un antes y un después en su vida: “Yo era una bola de nervios y ansiedad. El pibe me dejó a los tres meses porque yo no podía con mí vida, yo estaba perdido en él. Lo cual fue bueno porque me vine a vivir a Buenos Aires, entré a trabajar en Radio 10, tuve otro novio en el medio, y al final estuvimos diez años juntos”. Hoy, Rodrigo asegura que mantiene un profundo respeto y cariño por quien fuera su gran compañero: “Fueron años muy fuertes para mí, hoy seguimos siendo familia”.

En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, Rodrigo Lussich se animó a recordar cómo le contó a su madre que era gay, la reacción inesperada que recibió y el impacto de su primer gran amor. Un testimonio personal que revela el costado más humano de uno de los conductores más filosos de la televisión argentina.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en