Rodrigo Lussich: “Cuando le conté a mi mamá que era gay, se atacó. Yo decía que tenía novia”

En la última entrega de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri recibió a Rodrigo Lussich, quien abrió su corazón para hablar de uno de los capítulos más íntimos de su vida: cómo fue contarles a sus padres sobre su sexualidad y el recuerdo imborrable de su primer gran amor. Con 52 años y una carrera de tres décadas en los medios, el conductor de Intrusos sorprendió con un relato cargado de sinceridad y emoción.

Rodrigo Lussich reveló cómo le contó a su madre que era gay

“Cuando le conté a mi mamá que era gay, se atacó. Ella, que había andado para arriba y para abajo con cuántos amigos gays tuvo, con su hijo no lo aceptaba”, confesó Lussich.

El conductor recordó que en ese momento su madre reaccionó con enojo y hasta rompió la promesa de guardar discreción: “Se lo contó a todos, cuando yo le había pedido que no lo hiciera. Estuvo mal, entró en una crisis que le duró poco. Después aceptó todo perfectamente, conoció a mis parejas y la vida siguió su curso”.

Consultado por Maugeri sobre si aquella reacción lo había lastimado, Rodrigo respondió: “Más o menos. Yo mentía y decía que tenía una novia llamada Alejandra. En realidad, era la excusa que usaba cuando viajaba a Buenos Aires a dar mis primeros pasos en la vida gay. Tenía 22 o 23 años, era muy neófito, ya no tan pendejo”.

El primer amor de Rodrigo Lussich

Con el pretexto de que iba a visitar a su novia, Rodrigo Lussich viajaba a Buenos Aires en buscado experimentar su sexualidad. “Yo recorría la avenida Santa Fe entre Callao y Pueyrredón. Era como un Tinder pero caminando. Algo pasaba ahí y yo iba”.

Entre esas idas y vueltas, conoció a Damián, un joven que lo deslumbró: “Lo conocí y fue un flash, un amor instantáneo, una revelación.Nos fuimos a tomar algo a un bar y nos quedamos hablando. Era cinco años más grande que yo, había vivido en Italia, era artista plástico, tenía su propio departamento. Yo estaba totalmente deslumbrado y me enamoré perdidamente”.

“Conocer a Damián fue un flash, un amor instantáneo”, expresó en +CARAS.

Ese vínculo lo llevó a sincerarse definitivamente con su familia: “Fue el momento en el que le dije a mi mamá que Alejandra en realidad se llamaba Damián”. Aunque la relación duró apenas unos meses, marcó un antes y un después en su vida: “Yo era una bola de nervios y ansiedad. El pibe me dejó a los tres meses porque yo no podía con mí vida, yo estaba perdido en él. Lo cual fue bueno porque me vine a vivir a Buenos Aires, entré a trabajar en Radio 10, tuve otro novio en el medio, y al final estuvimos diez años juntos”. Hoy, Rodrigo asegura que mantiene un profundo respeto y cariño por quien fuera su gran compañero: “Fueron años muy fuertes para mí, hoy seguimos siendo familia”.

