Con una combinación de texturas, Pampita demostró que el look total white es la tendencia

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina. Su estilo fashionista marca las tendencias de la temporada, siguiendo lo que va aprendiendo y observando de todos sus viajes al exterior. Sin embargo, ella mantiene un amor por la ropa timeless y las combinaciones de diferentes texturas. Es así como demuestra que la mejor manera de lucirlo es armando un look de un solo color. Para su última conducción, decidió ir por el total white, muy alejado a los tonos usuales del invierno, pero que es lo más elegido por los expertos fashionistas.

Combinación de texturas y total white: el look sofisticado de Pampita

El estilo de Pampita a la hora de vestirse es replicado por muchos de sus seguidores y expertos fashionistas. La modelo es una de las más importantes a nivel nacional, y gracias a eso tiene trabajos alrededor del mundo, donde conecta con nuevas tendencias y formas de vestir. Es así como se adelanta a todos los usuarios y trae originales formas de lucir las texturas y colores de cada temporada, sin perder su amor por la moda timeless y duradera con el tiempo.

Sin embargo, durante todas las tendencias, siempre resalta el color blanco para sus looks. Durante este invierno, Carolina Ardohaín se alejó de la costumbre de lucir tonalidades oscuras, y demostró que el total white también puede combinarse a la perfección para mantener un atuendo abrigado. En su último programa de Los 8 escalones, optó por una combinación sofisticada, y lució un conjunto de diferentes texturas para imponer el blanco en su máxima expresión.

El look total white de Pampita

Para la ocasión, Pampita fue por un sastrero, cómodo y elegante que la hace brillar frente a las cámaras. El pantalón contaba con una hebilla dorada en su cinturón, marcando el único color diferencial en el outfit, y que combinaba con sus sandalias-tacos. Para la parte superior, optó por un top musculosa, con escote en U, y un cierre en el cuello, dándole originalidad. Sin embargo, las telas del traje y del top eran completamente opuestas, marcadas por unas rayas texturadas, propia del género de la tela.

Los seguidores y expertos fashionistas destacaron este detalle en el look de Pampita, dado que es la mejor manera de armar un lookazo total white, y manteniendo la originalidad del mismo. Pampita es una de las modelos más instruidas en la industria de la moda, y que no duda en compartir sus conocimientos con los más de 8 millones de usuarios que la siguen. Es así como se vuelve una influencia esencial para las redes sociales y las grandes marcas de ropa.

A.E