Fin del misterio: L-Gante reveló la verdad de por qué su casa quedó destruida

El nombre de L-Gante suele estar relacionado a diversas polémicas, que él no duda en enfrentar. En cada ocasión, el cantante toma la palabra para realizar su descargo acompañado de aclaraciones, por ello llamó la atención que tras un confuso episodio en su casa en Canning se llamara a silencio, sobre lo sucedido en su hogar.

Las primeras informaciones indicaban que al momento de ingresar a su hogar, por la madrugada del sábado, el cantante se encontró con el interior de la propiedad llena de humo y por este motivo sufrió la pérdida de sus pertenencias. L-Gante había comunicado esta pérdida en redes sociales pero luego se arrepintió y eliminó el comunicado. Lo que generó diversas especulaciones, hasta que decidió romper el silencio.

Qué dijo L-Gante sobre lo sucedido en su hogar

El inesperado silencio por parte de L-Gante generó diversas especulaciones sobre lo que habría sucedido en el interior de su hogar el sábado por la madrugada. Desde un "atentado" a un incendio fueron las teorías que se destacaron en redes sociales, pero luego de largas horas de especulaciones, el cantante decidió contar su verdad al ingresar a su hogar y estar frente a una destrucción de gran escala.

"No es una movida de prensa", se anticipó el representante del RKT en diálogo con DDM (América TV). Es que también, se indicó que podría haber generado esta situación para conseguir notoriedad ante una supuesta falta de trabajo. Pero no es el caso, según sus propias palabras, había organizado una reunión en esta propiedad de alquiler para celebrar el debut en el teatro de su madre.

Pero al momento que llegó al lugar junto a sus invitados, es uno de sus amigos quien alerta sobre una particular situación. “Me dice: ‘No, salí’, ‘¿qué pasó acá?’, me pregunté”, contó el artista en diálogo con el programa. “Pregunté lo normal: ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado”, detalló. Además, indicó que se encontró con la propiedad totalmente negra en su interior.

“Todo lo que era de otro color, que no sea negro, ahora está de color negro”, indicó. Pero además, aseguró que decidió llamarse a silencio para resguardarse, ante la incógnita de lo sucedido debido al gran impacto que tuvo en él. “Mi casa la había dejado como está. No sé cómo fue, si fue sin querer o intencional. O si se va a manejar con algún seguro”, indicó. Pero fue el periodista Martín Candalaft, quien en vivo le indicó que presuntamente habría ocurrido un desperfecto en la plaqueta del aire acondicionado, lo que generó la posterior destrucción.

Lo cierto es que esto está en periodo de investigación y en este momento L-Gante buscará darle una vuelta artística a lo sucedido, a su gran perdida. El cantante atravesó un triste momento, pero ahora aseguró que se apoyará en su arte para salir adelante.