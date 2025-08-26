Tres generaciones de moda chic: Valeria Mazza, su mamá y, su hija, Taína Gravier marcaron tendencia con sus looks de noche

Valeria Mazza dio un gran paso fashionista, rodeada de sus seres queridos y colegas que más aprecia. El pasado lunes por la tarde, la modelo presentó su nuevo perfume Valeria Velvet, y realizó un exclusivo evento para importantes celebridades de la industria fashionista. Durante el mismo, demostró que su influencia se heredera y vienen de otras generaciones, al tomarse una fotografía junto a su mamá, Mónica Ferreira, y su hija, Taína Gravier. Las tres mujeres lucieron las tendencias del momento y provocaron estragos.

Tres generaciones de moda y el amor por las tendencias: los looks de Valeria Mazza, su mamá y Taína Gravier

Es de público conocimiento el amor que Valeria Mazza le tiene a su hija, Taína Gravier. Juntas protagonizan importantes eventos de la moda, y ella no duda en acompañarla a la hora de cumplir todos sus sueños como cantante y referente fashionista. Por su parte, la modelo y su mamá, Mónica Ferreira, también mantienen una cercana relación, pero lejos de la mediatización de las redes sociales. Si bien en su cuenta de Instagram no comparte fotografías juntas, no duda en incluirla en increíbles e importantes momentos.

En este caso, se realizó el lanzamiento de Valeria Velvet, el nuevo perfume que lanzó Mazza, bajo su nombre y autoría. El mismo se llevó´a cabo en el Hotel Alvear, donde hubieron celebridades como Anabel Sánchez, Fabián Medina Flores, Benito Fernández, Silvina Scheffler, Gabriel Lage y muchos más. Sin embargo, hubo un momento que quedó grabado en los presentes, por la demostración de que la pasión por la moda se puede heredar. Las tres mujeres de la familia posaron juntas, y marcaron diferentes tendencias fashionistas.

Por un lado, Valeria Mazza optó por el vestido lencero, de un color rojo velvet y con detalles en encaje negro. El mismo era ceñido al cuerpo, fusionando la elegancia con la sensualidad. Marta Ferreira optó por un conjunto sastrero, agregándole comodidad a la noche. La mamá de la modelo lució un conjunto de camisa con pantalones rectos, de un tono total blue, también de estilo velvet. Por último, Taína Gravier fue por un look más juvenil, demostrando que los estampados nunca pasan de moda. En un composé, vistió una mini falda y un top manga larga, blanco y negro, que combinó con unas botas largas y cancheras.

El momento en que las tres mujeres posaron frente a la cámara quedó registrado por los fotógrafos del lugar y por el hijo de la modelo, Benicio Gravier, quien no dudó en compartirlo en sus redes sociales y rápidamente hacerlo viral. Valeria Mazza, Marta Ferreira y Taína Gravier demostraron que la moda va pasando de generación en generación, y que la pasión puede enseñarse entre familia. El evento de la reconocida referente fashionista fue un completo éxito, donde se marcó la tendencia de la moda.

A.E