Wanda Nara habría apostado al amor, una vez más, tras sus separaciones de L-Gante y Mauro Icardi. La periodista Majo Martino fue la encargada de revelar el nombre de la persona que conquistó su corazón y generó repercusiones al mencionar de quién es amigo y socio.

Quién es el nuevo y polémico novio de Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi se muestra feliz con la China Suárez, rehaciendo su vida en Turquía, Wanda Nara decidió dejar atrás su soltería y estaría con un hombre vinculado a Elías Piccirillo, la expareja de Jésica Cirio que se encuentra detenido, así lo confirmó Majo Martino en Sálvese quién pueda (América).

Con más información en su poder, la panelista del ciclo que conduce Yanina Latorre mostró una historia que compartió Wanda en su cuenta de Instagram y reveló que "la pulserita que tiene ahí" se la regaló su nuevo amor. De hecho, la empresaria cosmética había agregado un corazón rojo a esa imagen, lo que confirmaría los dichos de Majo Martino. Asimismo, aseguró que es vecino de Nordelta y que al acercarse a ella, le habría obsequiado joyas y otros artículos de reconocidas firmas de lujo.

Wanda Nara

Luego, tras varios minutos de misterio sobre quién es la persona en cuestión, la modelo contó que "se llama Martín Migueles" y que "no tiene casa propia". En este sentido, contó que donde se encuentra alojado actualmente es una propiedad que "se la dieron como parte de pago" porque "le deben muchísima guita". Filosa, Majo deslizó sobre la nueva pareja de Wanda Nara: "Todo muy turbio".

Además, agregó que Elías Piccirillo le dio su casa porque él le debe mucho dinero, por lo que "le firmó un contrato de alquiler por diez años" como forma de pago. Sobre si continúan teniendo vínculo pese a que el exesposo de Jésica Cirio se encuentre tras las rejas, Majo Martino aseguró: "Es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo".

Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Yanina Latorre no se quedó callada y comentó sobre el nuevo romance de la cantante: "Ay, Wanda, dónde te metiste". Para terminar, la comunicadora afirmó que Martín Migueles es el socio de Elías Piccirillo y está "metido en todos sus quilombos". Tal es así que su nombre aparece en la causa. Para terminar el tema, la presentadora comentó sin filtro: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".

Por su parte, la hermana de Zaira Nara no confirmó ni negó esta versión que asegura que habría encontrado una nueva pareja ni que sería Martín Migueles. Por el momento, la data que aportó Majo en el programa generó polémica ya que su nombre está vinculado a Elías Piccirillo, quien se encuentra en la cárcel por estafas y crear una falsa denuncia contra un acreedor.