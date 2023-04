Taylor Swift se separó tras seis años de noviazgo

Taylor Swift y Joe Alwyn se separaron luego de seis años juntos. La primicia la dio Entertainment Tonight este sábado y la noticia recorrió el mundo.

Según pudo averiguar el medio de comunicación, la ruptura fue amistosa, nada dramática.

Taylor Swift y Joe Alwyn.

Entertainment Tonight contó también que una fuente le indicó que la relación simplemente ha seguido su curso. "Por eso (Alwyn) no ha sido visto en ningún espectáculo", agregó.

Lo cierto entonces, es que Taylor Swift y el actor británico hace unas semanas que ya no se ven y han vuelto a la soltería. Al menos por el momento.

Taylor Swift: crecen los rumores de que se presente en Argentina

La empresa TicketGo, encargada de la venta de entradas para varios eventos, dejó entrever que podría presenciarse la llegada de Taylor Swift ​a Argentina para 2023. Con un video que compartieron en sus redes sociales, hicieron alusión de que los rumores eran ciertos, de que la estadounidense se podría presentar en el país durante este mismo año.

Durante este el lunes 3 de abril se especulaba con un anuncio para poder adquirir las entradas, pero este portal de boletos fue por más y directamente confirmó la llegada de Taylor Swift ​a Argentina. Junto al video publicado en Instagram, escribieron: "Y si te digo que...", lo que provocó casi 2 mil comentarios en 1 hora.

Taylor Swift: crecen los rumores de que se presente en Argentina.

Quien había instalado los rumores sobre la llegada de la cantante fue Nicolás Benvenuto. Tras difundirse el video de TicketGo, el productor compartió una historia de Instagram de los Lagos de Palermo y agregó de forma muy notoria la canción Not Today de Twenty One Pilots, un tema que traducido al español significa "Hoy no".

De igual manera, hasta que la propia Taylor Swift no realice una publicación sobre su llegada a Latinoamérica, nada quedará confirmado de forma oficial. Por eso, este tipo de posteos genera una inmensa cantidad de expectativa en el público y podría ser clave para que la cantante finalmente tome la decisión de visitar Argentina.

Mientras tanto, Taylor Swift continúa con su nueva gira llamada "The Eras Tour", la cual tiene planeado llevarse a cabo en los Estados Unidos, al menos entre marzo y agosto de 2023.