La gata de Taylor Swift es la tercera mascota más rica del mundo

Taylor Swift no solo es una cantante exitosa y reconocida - su último disco, "Midnights", se volvió rápidamente un éxito - si no que hay otros récords que la cantante parece haber roto: su gta, de nombre Olivia Benson, alcanzó el tercer puesto en el ranking de las mascotas más ricas del mundo, el cual es elaborado por la web All About Cats.

De acuerdo a la información brindada por la web, la gata de raza Scottish Fold tiene un patrimonio actual de 97 millones de dólares, que al cambio casi alcanzan los 92 millones de euros. Su nombre proviene de del personaje que interpretó Mariska Hargitay en la serie "Ley y Orden" y tiene dos hermanos: un mayor, Meredith Grey, llamada así por la protagonista de la famosa serie “Grey´s anatomy”, y otro más chico, Benjamin Button, por la película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt. Los tres son raza Scottish Fold.

En la lista de las mascotas más ricas están Nala Cat, la gata con mayor número de seguidores en Instagram (casi cuatro millones y medio de fans) y que posee una fortuna de 100 millones de dólares, y en el primer puesto Gunther VI, un pastor alemán propiedad de Gunther Corporation que posee una fortuna de 500 millones de dólares.

En el cuarto puesto están Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke, los perros de Oprah Winfrey; en el quinto un perro de dueño anónimo llamado Jiffpom; y en el quinto puesto y sexto puesto Choupette y Pontiac, las mascotas de los fallecidos Karl Lagerfeld y Betty White.

Taylor Swift: en su mejor momento

La cantante y productora cumplió 33 años el mes pasado, y se encuentra atravesando unos de los mejores momentos de su carrera, no sólo por sus éxitos y sobre tener una larga trayectoria, en octubre público su reciente álbum ‘’Midnights’’, gracias a esta publicación logró un lugar en el Top 10 de los charts de Billboard.

Taylor cuenta con más de 10 discos publicados, 53 sencillos y haber sido reconocida el 18 de mayo de este año, con un doctorado honoris en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York, en el que subió al escenario y dedicó unas palabras a los miles de personas.

Hace poco anunció que dirigirá una película, luego de ser directora del corto ‘’All Too Well’’, una canción que cuenta acerca de su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal.

Debutará oficialmente en el cine, para una película que la produce Searchlight Pictures, en donde la cantante escribió un guion que será proyectado por el estudio cinematográfico que fue parte de las películas como La forma del agua y Nomadland.