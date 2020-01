Thalía: "Cada hora de mi vida es una lucha contra la enfermedad de Lyme"

Thalía se sinceró al hablar sobre su lucha con la enfermedad de Lyme. "Todas las mañanas me despierto como si me hubiera atropellado un autobús", afirmó la artista

"Cada hora de mi vida es una lucha contra el Lyme. Es una enfermedad muy volátil. Algunos días me siento horrible, otros como nueva, pero independientemente de eso me intento levantar siempre y entrar con rapidez en mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga. Hacer ejercicio, una dieta balanceada y una actitud mental positiva son lo único que hace que pueda sobrevivir a la enfermedad", afirmó Thalía en una reciente entrevista.

La primera vez que empezó a encontrarse mal fue durante su primer embarazo, en 2007. Cuatro años después, en sus memorias Cada vez más fuerte explicó que los doctores la intentaron convencer de que se trataba de una depresión posparto. " Sentía que me había arrastrado kilómetros y que una apisonadora me había aplastado hasta el último hueso de mi cuerpo. De verdad que pensé que me estaba muriendo.Una enfermedad como lo es el Lyme requiere de mucha atención, ya que en cualquier momento puede detonarse por circunstancias externas como el estrés, la alimentación, el ejercicio o también por un alto nivel de estrés mental".

La enfermedad, una vez que se expande por el cuerpo, afecta a la piel, el corazón y al sistema nervioso.