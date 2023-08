Thiago Medina estuvo desaparecido de las redes los últimos días a raíz del rumor de embarazo de Daniela Celis. El exparticipante de Gran Hermano va a ser padre de gemelos y ante su silencio, el joven oriundo de González Catán levantó sospechas de crisis en la pareja, infidelidad por parte de Pestañela y hasta incluso que no estaría feliz por la noticia.

Thiago decidió romper el silencio y habló por streaming sobre como afrontó la noticia de paternidad, su relación con Daniela Celis y apuntó a quienes lo criticaron por su silencio.

Thaigo Medina rompió el silencio

Thiago desde su programa de streaming junto a su excompañero de la casa Ariel Ansaldo, tuvieron una charla y el joven arrojó: “De mi parte estoy re contento. A todos los que dicen que n me voy hacer cargo, obvio que me voy hacer cargo. Son mis hijos”, comenzó el ex GH.

Luego, Thiago Medina habló de su relación con Daniela Celis: “Todo el día convivimos, yo estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente”, aclaró la pareja de Pestañela, dejando atrás las dudas sobre la crisis de pareja. Antes de terminar, el joven arrojó: “Yo lo que siento Dani lo sabe y realmente nos llevamos re bien”, finalizó.

J.M