Es de público conocimiento la amistad que mantienen Barby Franco y Pampita. Las modelos comparten su pasión por la moda, los eventos y, sobre todo, la crianza de sus hijas. Anita García Moritán y Sarah Burlando son grandes amigas, como sus mamás, y no dudan en hacer todo tipo de actividades juntas. Por eso, en los últimos días, se las vio haciendo una actividad divertida al aire libre, que enamoró a ambas. Sin embargo, en un tierno gesto de amor, Carolina Ardohaín y su novio, Martín Pepa, le hicieron un especial regalo a la hija de Barby y Fernando Burlando.

Sarah Burlando está en un momento de búsqueda por sus pasiones, que le permiten realizar todo tipo de actividades. Desde modelaje, descubrir lo mejor del mundo fashionista, y salidas al aire libre, la pequeña conoce diversos ámbitos que le fascinan y lo comparte de la mano de las mejores personas. Barby Franco no duda en acompañarla en todo momento e incentivarla en probar cosas nuevas. Entre las últimas aventuras, descubrió junto a Anita García Moritán que le fascinaba la equitación.

La hija de Barby Franco y Fernando Burlando comenzó a cabalgar en un importante centro de equitación, que le enseñan el deporte y la práctica de montar a caballo. Junto a su amiga, viven las mejores risas, y sus mamás no dudan en subir los videos y fotos del momento en sus cuentas de Instagram. Es tal el acompañamiento que se tienen la una a la otra que, en un gesto de seguir incentivando la pasión, Pampita se unió con su novio, Martín Pepa, y decidió hacerle un especial regalo a Sarah.

La modelo y el polista tuvieron en cuenta la seguridad y protección de la pequeña, y pensaron un objeto que pudiera usarlo en todo momento. Ellos le regalaron un casco negro personalizado, para que pueda usar en sus clases de equitación. El mismo tiene grabado en uno de los costados las letras "SB", las iniciales de la pequeña, Sarah Burlando. Sin dudarlo, Barby Franco compartió la foto en su cuenta de Instagram, y le agradeció a ambos la felicidad que habían provocado en su hija con el obsequio.

Los seguidores de Sarah no tardaron en destacar este gesto, que no solo demuestra el cariño que le tienen a la niña, sino que también la importancia que le dan a su amistad con Barby. Pampita y Martín Pepa están cada día más unidos, y se vuelven parte de los círculos más íntimos del otro con el correr del tiempo. La modelo no duda en mostrar la felicidad que carga cuando está con él y lo cómoda que se siente. Por eso, lo invita a conocer más a su gente y él acepta encantado, para poder ser parte de su vida.

