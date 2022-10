Tini Stoesel y Rodrigo De Paul: el video que los muestra juntos en medio de rumores de separación

Tini Stoesel y Rodrigo De Paul estuvieron las últimas semanas como protagonistas en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Sucede que comenzaron a correr rumores sobre una posible crisis que incluía separación. Las teorías fueron varias, algunas de las cuales tenían que ver con los motivos por los que no oficializaban que ya no seguían juntos. Según se dijo, podía tener que ver con que la cantante no quería que la culparan por el estado de ánimo del futbolista ahora que se acerca el mundial.

Lo cierto es que en la tarde de este domingo, apareció un video y algunas fotos que demuestran que Tini Stoesel y Rodrigo De Paul siguen enamorados como el primer día.

Fue Juari quien subió a sus Historia de Instagram el video donde están la cantante y el futbolista en un aeropuerto. Si bien no aclara cuál es, según se dijo ambos estuvieron en los últimos días en España.

Por otro lado, la cuenta Chisme de Ker mostró imágenes de la artista con su novio. En una de ellas están tomando un café al aire libre y en otra posando con un fan.

Además, Ángel De Brito publicó una foto de la pareja caminando y escribió: "Tini y De Paul paseando por Ríos Rosas, en Madrid. Para los que inventaban crisis y no sé qué".

Luego, un seguidor le preguntó si las fotos que habían aparecido eran armadas y el conductor respondió: "Hay mucha fantasía alrededor de estos dos. Y ciertos seudoperiodistas se la pasan inventando historias".

De esta manera entonces, quedó confirmado -al menos por ahora- que la crisis entre Tini Stoesel y Rodrigo De Paul fue sólo un rumor.

Los rumores de crisis entre Tini Stoesel y Rodrigo De Paul

Ángel De Brito publicó ayer en su cuenta de Instagram un mensaje que podría haber confirmado la inminente separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Los rumores de una crisis entre la cantante y el jugador de fútbol superaron esa fase y ya se habla y se asegura que hubo una rotunda separación. Este quiebre, al parecer, trajo efectos colaterales en la familia de Tini Stoessel y en el propio Rodrigo de Paul.

"Tini y De Paul finalmente se separaron? O cuándo el río suena...", fue la consulta que recibió el presentador de LAM en su Instagram. Ante la consulta, Ángel de Brito compartió la captura del chat que hubo de una conversación entre él y un colega periodista.

"Tini y De Paul = Out", le enviaron al presentador. Tras la respuesta con un simple interrogante de Ángel, su interlocutor afirmó: "Él (De Paul) está re deprimido. Ella chocha".

Pero ahí no quedó la conversación y los detalles de los efectos que dejaría la separación de Tini y Rodrigo. La fuente de Ángel de Brito apuntó contra Mariana Muzlera, la madre de Tini Stoessel.

"Y la mamá (de Tini) tiene pánico a que digan que por culpa de Tini podemos perder el mundial", remarcó el colega con quien habló el periodista y presentador de LAM.