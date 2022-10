Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, en crisis: todos los detalles de la supuesta separación de la pareja

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parece atravesar una fuerte crisis y los rumores de separación siguen creciendo.

Según informaron en Socios del espectáculo, la pareja ya puso punto final a su romance aunque están esperando que pase el Mundial para hacer el anuncio oficial.

Tal como contó Mariana Brey en el ciclo, el problema comenzó por una mala relación entre Tini Stoessel y los hijos del deportista. "Tini compartía sus días con ellos y la relación con los hijos del futbolista no sería tan buena, porque no sería fácil para ella fusionar la familia", contó Brey.

Luego, Luli Fernández echó más leña al fuego y agregó: "Rodrigo De Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial".

La panelista también aseguró que Rodrigo de Paul no atraviesa un buen momento profesional y que se veía perjudicada su carrera debido a las polémicas con Tini Stoessel.

Tini Stoessel en Barcelona, alejada de Rodrigo de Paul

Mientras estos rumores corren, Tini Stoessel disfruta de Barcelona donde se mostró divertida en la fiesta Bresh que se realizó en esa ciudad.

Durante esta semana, la cantante hizo un vivo en sus redes donde sus seguidores le consultaron si visitaría Madrid pero ella contestó con evasivas. "Ojalá pueda ir pronto", fue lo que dijo la diosa.

Mientras tanto, Tini sigue disfrutando de la ciudad aunque, según Luli Fernández, espera poder reunirse en persona con Rodrigo de Paul para poder aclarar los tantos.