Tini Stoessel generó revuelo hace unos días cuando decidió borrar todas las fotos de su cuenta de Instagram y compartir una historia en donde aparecían mechones de su cabello en el piso.

Muchos comenzaron a preguntarse qué le pasa a la artista, aunque luego se supo que es parte de lo que será su próximo lanzamiento musical, en donde hablará como nunca antes sobre sus crisis emocionales y la salud mental, un tema que preocupa a sus fans desde hace meses, luego de que ella misma confirmara que sufrió ataques de pánico.

En medio de todo este revuelo que generó entre sus seguidores y haciéndole frente a las críticas más duras, Tini Stoessel decidió responderle a una usuaria que la cuestionó a través de X (ex Twitter). "Contame qué te pasó de grave en la vida reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show. Ridícula", la cuestionó.

El descargo de Tini Stoessel revelando sus pensamientos más oscuros

"Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo", comenzó diciendo la cantante en su descargo. "Por personas como vos me quedé callada pensando q no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones", agregó.

Luego, la cantante fue más allá e hizo algunas revelaciones sobre la situación que atravesó: "Por personas y comentarios como los tuyos, termine muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", dijo, dejando en claro los pensamientos oscuros que tuvo.

"No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces", cerró Tini Stoessel con una advertencia para la usuaria sobre sus dichos.

VO