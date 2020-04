¿Sufrió por un hombre? La respuesta de Tini Stoessel a Flor Vigna sobre el amor

Tini Stoessel hizo un Instagram Live junto a Flor Vigna y sorprendió con su declaración sobre el amor. Después de negar su crisis con Sebastián Yatra, la cantante confesó si sufrió por amor en algún momento.

"¿Sufriste mucho por amor?" fue la pregunta de la ex participante del Bailando que sorprendió a la artista.

“Las emociones están para vivirlas también. Hay dolores que son inevitables”,agregó Flor y le dio pie a la cantante. “Sí. Quizás con el que peor la pasás y más sufrís es con el que más terminás aprendiendo”, respondió ella.

Luego, amplió su contestación. “Sufrir por amor, ¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”, disparó la protagonista de Violeta.

Tini también confesó cuál es el gran sueño de su vida. “¿Te pasó que alguna vez te hartaron y tuviste ganas de pegarte un año sabático?”, preguntó luego Vigna y ella sorprendió. “Todo lo que haga mejor y feliz a la persona me parece buenísimo. Todavía no me sucedió, quizás porque todavía soy joven. Quizás mas adelante cuando sea madre. Siempre supe que quería ser mamá, es el sueño de mi vida, es una de las metas y sueños más grande que tengo”.