La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no puede encontrar la paz. Por acuerdos legales, Camila Homs deberá viajar a España cada 45 días para que el jugador pueda ver a sus hijos y esto habría generado un cimbronazo en la pareja.

"El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘A tu ex no la quiero en Madrid’, fue la frase que me enviaron en las últimas horas. Esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja", había informado el periodista Juan Etchegoyen.

A esto ahora se sumó una nueva información, ya que el comunicador se puso en contacto con la abogada de Rodrigo De Paul, quien le envió un mensaje con los dichos del deportista sobre esta situación.

“Esta semana les conté que Tini Stoessel le habría pedido a Rodrigo De Paul que su ex no viaje, bueno tengo novedades. El futbolista habló a través de su abogada Mariana Gallego y desmiente esta información. Hablé hace un rato con la letrada que me pidió que hiciera público lo que dijo su cliente sobre este tema”, comenzó Etchegoyen.

“‘Soy yo el que no quiero que venga’, me comentó Gallego sobre las palabras de su cliente en relación con lo que yo había manifestado en este mismo programa. Obviamente, es lógico que Rodrigo también diga esto. No me llama la atención, pero cómo dije acá no les cerramos las puertas a nadie. Yo conté algo que por, el lado del jugador del Atlético Madrid, está desmentido”, añadió con respecto a esta nueva polémica.

“Ahora bien, De Paul no quiere que viaje Camila, y ella confirmó en las últimas horas que lo hará, ¿qué pasará? Lo veremos en unos días”, finalizó.

Qué dijo Camila Homs sobre las supuestas cuentas truchas desde donde se difama a Tini Stoessel

En diálogo con "Mañanísima", la modelo fue consultada por las supuestas cuentas truchas que tendría para criticar a Tini Stoessel.

Sobre esto, Camila fue tajante y dijo: "No tengo tiempo para esas cosas", lanzó. "Si lo tuviera sería la reina de las cuentas truchas", agregó irónica.

Esta información sobre los supuestos usurarios "fake" de Camila la había lanzado Yanina Latorre, quien había precisado que de esa manera la modelo se encargaba de tirarle "hate" a la cantante.

