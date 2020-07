Tini Stoessel opinó sobre el video de Oriana Sabatini y habló sobre las críticas que recibe

Oriana Sabatini hizo una profunda reflexión en las redes revelando los problemas alimenticios con lo que luchó por años. Con un contundente video y mensaje, la hija de Catherine Fulop se abrió a sus fans y fue tal la repercusión de sus palabras que muchos famosos se dedicaron a hablar del tema.

Una de ellas fue Tini Stoessel, quien en una entrevista con Pampita Online, opinó sobre el mensaje de su colega. "El hecho de estar expuestas potencia todo un poco más... Es un proceso muy personal el que tiene cada persona de ir aceptándose", comenzó la cantante quien ha recibido múltiples críticas sobre su delgada contextura. "Yo tengo mis momentos. A veces, me siento súper cómoda y feliz. Y otras, bueno... No. Dentro de todo, soy una chica bastante segura de sí misma", agregó.

Sobre la publicación de Oriana, Tini aplaudió y agradeció el gesto: "Me encantó lo que subió Ori. Me pareció que pudo abrir su corazón y compartir algo que, seguramente, la entristeció durante muchos años. Me pongo muy feliz por ella, porque nos conocemos y le tengo mucho cariño. Me puedo imaginar por todo lo que pudo haber pasado, por varias cosas que compartimos nosotras", dijo.

La cantante también reflexionó sobre las redes sociales y el impacto que tienen sobre todo en los jóvenes. "Es muy importante toda la información que te entra en la cabeza, pensando a futuro", cerró Stoessel.