Tini Stoessel le cantó a Rodrigo De Paul en el show que brindó en Mendoza

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul son una de las parejas más buscadas del momento. A pesar de que ya no esconden su amor, se mantienen reservados con la relación y evitan dar muchas declaraciones al respecto. Sin embargo, cada vez son más las muestras de amor que se hacen en público.

Rodrigo De Paul acompañó a Tini Stoessel a Mendoza, donde la cantante tenía que brindar un show. El futbolista llegó con ella en una combi, presenció la prueba de sonido y vio el recital desde la primera fila. Fue ahí donde una fanática captó el momento justo en que la artista le dedicó una canción a su novio.

Tini Stoessel.

Cuando Tini Stoessel interpretó "Acércate", se dirigió hacia el sector donde estaba Rodrigo De Paul y lo señaló al encontar: "Se para el tiempo cada vez que tú me abrazas". Luego se agachó y mirándolo a los ojos le cantó: "No sé qué haces, pero me pasa, mi corazón no te ha dejado de querer".

Curiosamente, se trata de la misma canción que Tini Stoessel le dedicaba a su papá en los shows que brindó en el Hipódromo de Palermo. La artista hablaba de Alejandro Stoessel y se emocionaba al cantarle ese que ese tema tan especial. La artista reveló que es la canción favorita de su padre.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron muy mimosos

Rodrigo De Paul celebró su cumpleaños a lo grande. El futbolista hizo cerrar un restaurante para poder llevar a todos sus invitados y disfrutar de una gran fiesta. Tini Stoessel, por supuesto que asistió al evento de su novio y se mostró muy cariñosa con él.

Los invitados lograron fotografiarlos juntos, bailando, abrazados y besándose. Las imágenes se viralizaron en las redes y fueron furor entre los fanáticos que ansiaban ver a la pareja de esa forma.