La cantante Tini Stoessel dio una entrevista exclusiva con Ángel de Brito para el program LAM de América TV. Por primera vez, luego de un turbulento año de relación, la artista habló de su relación con el delantero Rodrigo de Paul y dio detalles que nunca antes se habían mencionado.

La artista y cantante de La Triple T contó qué fue lo que más la enamoró Rodrigo de Paul: "Rodrigo en es lo máximo. Me enamoró su manera de ver la vida y la forma de cómo de no ponerle tanto peso a las cosas que no son tan importantes en la vida y la manera también de cuidar a las personas que él ama. El amor que tiene por su familia, por sus hijos, por sus amigos de toda la vida", agregó Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

La famosa cantante remarcó que Rodrigo es una persona muy positiva y resalta esa cualidad de su novio y también su tranquilidad.

En la nota, la cantante no estaba sola, desde el Campo Argentino de Polo, Tini estaba con Rodrigo de Paul y Alejandro Stoessel acompañándola en ese momento de confesiones.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Con relación al cómo se dio su relación con el ex de Camila Homs, la artista fue muy clara: "Yo tengo mucha paz porque sé cómo fueron las cosas. En eso me quedo tranquila... Las personas que hablan no me conocen. No saben mi realidad. Me frustra, pero también entiendo que salir a aclarar es peor", sumó Tini.

Tini aseguró que la relación que hay entre ella y el delantero de la Selección Argentina, es "muy linda" y remarcó que han pasado por momentos muy "difíciles".

Tini Stoessel sobre la salud de Alejandro Stoessel

Este 2022 fue un año lleno de muchos cambios en la vida de Tini Stoessel, sin duda, primeros tres trimestres del año hubo una avalancha mediática que intentó eclipsar el éxito musical de la artista.

Uno de ellos fue la salud de su padre Alejandro Stoessel, que estuvo en varias oportunidades internado, lo que obligó a Tini, en un primer momento, en regresar al país para estar con él. Sobre ese momento complicado en su familia, la artista dijo: "Estuve en el peor momento de mi vida. Nos dijeron que nos despidamos de papa de un día para el otro".

Por suerte para la cantante de La Triple T, el público que siempre la sigue estuvo allí muy pendiente de ella y apoyándola siempre.