Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: así es el mega departamento donde conviven en Miami

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viajaron a Miami para pasar unos días de descanso y mucho amor.

Según contaron en Socios del espectáculo, la pareja se está alojando en un departamento que pertenece a la cantante, cuyo valor rondaría los 900 mil dólares.

Rodrigo Lussich contó que el lugar donde se encuentra el departamento se llama Paraiso Bay, ubicado en Brickell, uno de los lugares que están de moda en el downtown de Miami.

Por su parte, Mariana Brey, señaló que Rodrigo De Paul alquiló un barco para pasear con Tini Stoessel y el valor del alquiler es de 1500 dólares la hora.

Las características del complejo

Según la web oficial de Paraíso Bay, algunos de los servicios que ofrece el edificio son: recepción 24 horas con conserje, servicio de aparcacoches 24 horas, piscina estilo resort, lujoso spa con sauna y sala de vapor, gimnasio y spa, jacuzzi, cine, canchas de tenis y cabañas junto a la piscina.

La vista desde Paraíso Bay / Foto: Web oficial.

En cuanto al barco, Tini Stoessel publicó esta tarde una serie de imágenes en él. Sólo se la ve a ella, aunque se entiende que quien sacó las fotos fue Rodrigo De Paul. "El cielo es el límite", escribió en inglés la cantante.

Tini Stoessel en el barco con Rodrigo de Paul de fotógrafo.

Quienes también se encuentran en Miami son Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Quizás, las felices parejas se encuentren y pasen un rato juntos.

Tanto Tini Stoessel como Oriana Sabatini tienen en común varias cosas: se criaron en el mundo del espectáculo, son actrices y cantantes. Y ahora, sumaron una nueva coincidencia: ambas están en pareja con futbolistas.

En una nota que dio Oriana Sabatini en mayo a Teleshow, al ser consultada sobre "algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo", la cantante respondió: "Que se tome las cosas con mucha calma y que no lea Internet, que no lea las redes. No sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo (De Paul), si están o no, tampoco me voy a meter en eso, pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista le diría que no lea las redes porque son la muerte. La muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".