Tiziano, el hijo de Valeria Mazza, revela cómo lleva el peso de su familia: "Es una gran responsabilidad"

Tiziano Gravier, hijo de la icónica modelo Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, aprendió a convivir con la exposición mediática desde la cuna. Pero lejos de dejarse definir por su linaje, el joven esquiador argentino decidió escribir su propia historia, una que combina disciplina, resiliencia y una ambición que lo proyecta hacia lo más alto.

Tiziano Gravier reveló cómo es llevar el peso de su familia

Tiziano Gravier, heredero de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, se abre camino en un terreno donde los logros personales pesan tanto como la historia familiar. En su mirada se mezcla la responsabilidad, la presión y el impulso de construir un nombre con identidad propia.

A sus 22 años, no solo es campeón sudamericano y número uno del ranking nacional en esquí alpino, sino que también ocupa el puesto 48 a nivel mundial. Sin embargo, detrás de cada logro hay una carga emocional que no todos están dispuestos a asumir. “Es una gran responsabilidad”, confesó en una reciente entrevista con Leo Montero para Random (Infobae). “Pero también es una motivación. Me impulsa a dar lo mejor de mí y a demostrar que estoy acá por mérito propio”, continuó.

Desde muy pequeño, este deporte forma parte de su ADN. A los tres años ya deslizaba sus primeros giros en Bariloche, y a los doce comenzó a competir internacionalmente. Su talento lo llevó a ser abanderado de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana 2020, donde logró el mejor resultado histórico para el país en la disciplina Super-G.

En 2022, Tiziano Gravier fue víctima de una brutal agresión en Rosario que le fracturó la mandíbula y lo dejó fuera de una competencia clave en Europa. El episodio, que tuvo amplia repercusión, puso a prueba su fortaleza emocional. “Fue un momento muy duro, pero también me enseñó a valorar aún más lo que hago y a no dar nada por sentado”, reflexionó.

Hoy, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, el joven deportista divide su tiempo entre entrenamientos intensivos, competencias en el circuito europeo y sus estudios universitarios. “Estoy en el lugar con el que soñé toda mi vida”, asegura. Cabe destacar que el hijo de Valeria Mazza forma parte de la élite del esquí alpino internacional.

A pesar de su agenda exigente, Tiziano Gravier no pierde de vista sus raíces ni el rol que ocupa dentro de su familia. “Mis padres me enseñaron el valor del esfuerzo y la humildad. Ellos me apoyan, pero también me exigen. Saben lo que implica estar expuesto y me han preparado para eso”, cuenta. Su relación con sus hermanos también es clave: “Nos acompañamos mucho. Cada uno tiene su camino, pero nos alentamos mutuamente”.

Lejos de sentirse abrumado por el peso de su apellido, Tiziano Gravier abraza con madurez lo que él mismo define como “una gran responsabilidad”. En su andar firme y silencioso, no sólo busca destacarse como atleta, sino también como el joven que transforma la herencia familiar en combustible propio.

