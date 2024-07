Todas las fotos del romance entre Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo protagonizaron rumores de romance durante varias semanas, y luego de varias especulaciones, la panelista terminó confirmando su vínculo con el abogado.

Ahora que ambos se encuentran en el centro de atención, las redes comenzaron a buscar las imágenes y videos que ambos compartieron juntos antes de revelar su noviazgo en LAM.

Una de las fotos que compartieron Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

Recordemos que recientemente, el letrado habló al aire con Ángel de Brito y confesó sus sentimientos con la angelita: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en un video que compartieron.

En varias fotos, se los puede ver a Cinthia Fernández y Roberto Castillo muy cercanos y compartiendo mucha complicidad. Pero eso no es todo, ya que ambos compartieron en su cuenta oficial de Instagram el video donde le revelan a la panelista que se resolvió su caso.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en sus redes.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre su relación con Roberto Castillo

En el programa de streaming de Bondi Live, la angelita reveló que las versiones que la rodeaban a ella y al abogado eran reales y detalló: “Sí, sí. Hace más o menos un mes, mes y una semana o dos”.

Cinthia Fernández junto a Roberto Castillo.

Pero eso no fue todo, ya que Cinthia Fernández también aclaró que Roberto Castillo no le fue infiel a su expareja y explicó: “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”.

