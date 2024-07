Matías Defederico empezó a seguir en redes a la ex de Roberto Castillo, el nuevo novio de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y su abogado, Roberto Castillo, decidieron dejar de ocultarse y confirmaron oficialmente su relación amorosa. La noticia fue revelada este martes en el programa Bondi Live, conducido por Ángel de Brito, quien no dudó en preguntar a la mediática si estaba de novia con Castillo. "Sí, sí. Hace más o menos un mes, mes y una semana o dos", respondió la modelo.

La confirmación de la relación llegó acompañada de críticas hacia Daniela Vera, la exesposa de Castillo. Durante el programa, De Brito indagó sobre las fechas de la nueva relación, dado que la mujer había insinuado que hubo una infidelidad. "¿A vos te cierran las fechas?", preguntó el periodista. "A mí, perfecto", contestó Cinthia, y agregó que Roberto también estaba seguro de que no hubo superposición entre ambas relaciones. "Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa", explicó la panelista.

En una entrevista con Luis Ventura, Vera aseguró que Roberto se separó de ella el 25 de mayo y que ese mismo día se fue de la casa donde convivían. La mujer calificó a Cinthia y a su exesposo como "dos sinvergüenzas". En un mensaje enviado a Ventura, Vera afirmó: "Hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas. Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer. Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara".

Matías Defederico se metió en el conflicto

Como si la situación entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo no fuera lo suficientemente escandalosa, ahora se sumó a la polémica Matías Defederico, expareja de la modelo y padre de sus tres hijas, y con quien viene manteniendo una disputa judicial que finalmente salió a favor de ella gracias a su abogado y nueva pareja.

En un movimiento inesperado, Defederico redobló la apuesta contra su ex y comenzó a seguir a Daniela Vera en su cuenta de Instagram. La novedad la compartió Estefi Berardi en sus redes, dando cuenta de este polémico detalle.

VO