Nicole Neumann compartió en sus redes sociales todos los detalles de lo que fue el bautismo de Cruz Urcera. En las distintas publicaciones la modelo mostró desde la ceremonia en la capilla de Santa Isabel de Covadonga, en José Ignacio; hasta la íntima celebración que realizaron junto familiares y amigos con una tarde de playa.

Nicole Neumann, Indiana Cubero y Cruz Urcera

Todos los detalles del bautismo de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

La modelo junto a Manu Urcera, sus hijos y la familia de cada uno viajó en la tarde del viernes hacía Uruguay para empezar a dejar todo listo para este momento tan especial en la vida de Cruz Urcera. Las madrinas del pequeño fueron Mariela Tronconi, íntima amiga de Nicole, y sus tías Gege Neumann y Paula Urcera. Por su parte, el padrino fue Hernán Gómez, uno de los mejores amigos del piloto.

Posteo Nicole Neumann

La decoración del lugar fue elegida por Nicole Neumann y Manu Urcera quienes se decantaron por hacer todo en una paleta de colores en tonos celestes y blancos, que se complementaron con algunos detalles en dorado. Al ingresar se podía apreciar una pizarra de tiza en donde se podía leer “Bienvenidos a mi bautismo Cruz” junto con la fecha en la que se realizaba la ceremonia.

Decoración bautismo Cruz Urcera

La modelo eligió una torta que destacó por su diseño único, en la parte suprior tenía un osito sentado sobre algunas nubes, mientras que por debajo de este tenía un diseño a rayas con una cruz en color dorado en el centro. Alrededor de la torta se podían apreciar, galletas decoradas en forma de cruces y otras de ángeles que mantenían los mismos colores que el resto de la decoración.

Posteo Nicole Neumann

Entre la decoración se podía apreciar algunos arreglos florares en color blanco colocados en jarrones, con etiquetas personalizadas con el nombre “Cruz” y distintos souvernirs que estaban distribuidos sobre una mesa de arrimo. Algunas de las cosas que más destacaban eran los detalles en tono rústico con sogas y madera que combinaba a la perfección con los adronos en tonos beige y celeste.

Posteo Nicole Neumann

El look de Nicole Neumann y sus hijos para el bautismo de Cruz Urcera

Nicole Neumann eligió un look casual sofisticado, tenía un pantalón de color blanco con algunas fútiles flores bordadas, que acompaño con un top sin breteles del mismo tono con detalle de volado. La modelo completó el look con un peinado recogido tirante con flores de color natural aplicadas más un maquillaje suave.

Nicole Neumann, Indiana y Sienna Cubero

Por su parte Manu Urcera se declinó con un look total white, al igual que Cruz Urcera, con una camisa de lino y un pantalón clásico del mismo color. El pequeño por su parte tenía un conjunto de chomba blanca junto con un pantalón corto del mismo color y unos zapatitos trenzados.

Manu, Cruz Urcera, Nicole Neumann, Allegra, Sienna e Indiana Cubero

Indiana Cubero, por su parte, eligió un impresionante look que constaba de un delicado vestido corto total white, que poseía rayas que comenzaba a la altura de la cintura. Este poseía un escote recto y finos breteles. Completo el atuendo con unas sandalias bajas que tenían una piedra en color dorado en la parte superior, sumó algunos accesorios clásicos como una cadenita y colgantes de oro.

Sienna y Indiana Cubero

Sienna Cubero deslumbró con un conjunto en color verde pastel el cual destacaba por su frescura y modernidad que a la vez se mostraba elegante. Este constaba de un chaleco sin mangas y un short a tono, una elección ideal para un evento diurno en un entorno relajado y cálido. Para completar el atuendo la joven utilizó el cabello suelto lo que generó una combinación armónica y delicada.

Allegra Cubero

Allegra Cubero por su parte, llevó un conjunto de short y top en color off white que fueron confeccionados en seda. El top no poseía mangas ya que se unía en la zona del cuello, lo que dejaba los hombros libres. Para completar su look la adolescente se declinó por un blazer de color rosa pálido y unas zapatillas color marrón claro.

Nicole Neumann mostró en sus redes sociales los momentos más especiales y exclusivos de la ceremonia y el festejo posterior donde estuvieron los familiares y seres queridos de la familia Urcera- Neumann. Concluyeron el festejo con una tarde de sol y arena en la playa en las afueras del local.

