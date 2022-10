Este domingo, Juana Viale recibió en su mesaza a Fernando Carrillo, Marcela Kloosterboer, Carlos Casella, Felipe Colombo y el doctor Conrado Estol. En su sexto programa, la nieta de la diva cautivó con un diseño de Gino Bogani al que describió como una ‘obra de arte’.

Todos los detalles del look que eligió Juana Viale este domingo: “es una obra de arte”

“¡Hola, feliz domingo! ¿cómo la están pasando? Este domingo hace frio o no hace frio, todavía no sé” comenzó diciendo Juana Viale en su ciclo y luego agregó: “Hablando de las bellezas de la vida que quería decir del domingo, quería hablar de esta belleza, de esta obra de arte que hizo monsieur Bogani”.

La nieta de Mirtha Legrand ingresó al estudio de ‘Almorzando con Juana’ luciendo un vestido de dos estampados diferentes, en topes de seda, con pollera doble plato. “Está pintada a mano, miren las dimensiones. Acá podés esconder lo que sea” expresó la conductora.

El diseño contó además de una paja como decorado final. Juana complementó su look con bijou couture de Bogani que consistió en aros de gotas. “El otro día estábamos hablando de eso, de crear o de diseñar, y yo creo que Bogani es un creador” expresó Viale.

Luego, la conductora de Almorzando con Juana mostró su make up y peinado, que consistió en un delineado, obra de Mauricio Cataráin, y una cola tirante con bucles, obra de Cris Sepúlveda.

Mirtha Legrand contó la noche que Wanda Nara no la dejó dormir:

En la más reciente emisión de La Noche de Mirtha Legrand, la Chiqui dio detalles importantes de la primera vez que estuvo cara a cara con Wanda Nara, cuando aún no era la mujer conocida de la que todo el país habla hoy.

En La Mesaza de Mirtha Legrand se sentó este sábado Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática empresaria. En la conversación entre la letrada y la presentadora, como era de esperarse, se abordó el polémico divorcio de la modelo con con jugador Mauro Icardi.

Parte de la charla, Mirtha Legrand recordó el día que descubrió a Wanda Nara. "Yo soy de las primeras que conoció a Wanda", afirmó la respetada presentadora.

«Yo hacía los almuerzos en Mar del Plata y estaba por salir al aire. Fue en la puerta principal del Hotel Costa Galana. Yo estaba apoyada esperando a que el asistente me diera la orden de salir al aire y una joven se me acerca. La miro y me dice: "¡Mirtha!" y digo, ¿Sí? ¿Vos sos Wanda?"», comentó Mirtha Legrand.

Una vez Wanda le confirmó que sí era ella misma, Mirtha le hizo el comentario de lo que pasó la noche anterior. "Anoche no me dejaron dormir", le remarcó la señora Mirtha Legrand, y lo recordó entre risas.

Según relató la presentadora, Wanda estuvo hospedada en una suite un lado de la suya, en donde al parecer hubo de todo. "Era un ruido de muebles, de sillas, no sé... Mucho ruido".

Mirtha Legrand recordó este episodio, pero, remarcó que para esa época Wanda decía que era virgen aún. "Ella empezó diciendo que era virgen y yo le dije que no me dejaron dormir". Con humor, la Chiqui rememoró que ese día la modelo le pidió que la invitara a su programa, pero la charla quedó en un: "Bueno, algún día te voy a invitar".

