Todos los looks Barbiecore de Luciana Salazar

Luciana Salazar volvió a ser furor en las redes sociales con un look Barbiecore y te mostramos todos sus outfits que marcan tendencia con este nuevo movimiento fashionista.

El movimiento estético Barbiecore se trata de imitar los outfits de la emblemática muñeca Barbie. Esta nueva tendencia consiste en vestir total looks de colores fucsias o rosa chicle y Luciana Salazar sabe cumplir la consigna a la perfección. La modelo comparte su día a día los atuendos que utiliza y hasta tiene una destacada dedicada a sus looks Barbiecore.

El último look Barbiecore de Luciana Salazar

En su última combinación de prendas, siguiendo esta tendencia, la modelo se la jugó y combinó el fucsia con un tono naranja neón. Se trata de un vestido veraniego que Luciana Salazar acompañó con unos lentes de sol, una cartera de lujo a tono con el fucsia Barbie y unos zapatos de taco alto color nude.

Luciana Salazar adaptó el Barbiecore con prendas denim

Como si fuera la verdadera Barbie, con su rubio despampanante, Salazar destacó diferentes estilos de vestimenta Barbiecore para utilizar en varias ocasiones. Sin embargo, adaptó las normas fie a su estilo y suele combinar el rosa chicle con prendas de jean y accesorios dorados.

Luciana y Matilda Salazar con un Barbiecore look en el cumpleaños de la pequeña

Un must have de Luciana Salazar para destacar en este movimiento estético son las carteras de lujo, zapatos de taco alto o botas de caña alta y, durante la temporada de verano, unos lentes de sol. A su vez, también sumó a su pequeña Matilda en la tendencia Barbiecore, a quien se la puede observar con un vestido de tul con lentejuelas en la parte superior que parece sacado de una película de Barbie.

Cuál es el amuleto de la suerte de Luciana Salazar

Desde su cuenta de Instagram, Luciana compartió a sus seguidores el objeto que le da coraje para poder subirse a un avión sin tener miedo. "Tengo un amuleto que me cuida. Yo creo que no me subo a un avión si no me llevo eso, antes que la visa o pensar en cualquier otra cosa estoy pensando en mi bolsita que me protege". Inmediatamente, sus seguidores la bombardearon a preguntas y quisieron saber de qué se trataba. "Tengo una bolsa con rosarios, listo para llevarlo a donde vaya", confesó Salazar.

