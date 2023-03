Después del éxito de La tarde del 9, Tomás Dente y Pía Slapka vuelven a la televisión para incrementar el número de sus televidentes. Estarán los sábados y domingos de 14 a 18, por el canal 9. El periodista habló con Ciudad Magazine sobre su regreso.

Tomás Dente vuelve a la televisión y así lo anuncio

"Este año, la esencia es muy similar a la anterior: muy divertida, muy familiar, cálido, amigable. Como siempre, habrá entrevistas en vivo a grandes figuras, homenajes y musicales. También habrá juegos, concursos de canto y de talentos, vamos a hacer un resumen de lo más importante en espectáculos", dijo sobre que contenido se verá en el programa este año.

"Trabajar con Pía es espectacular porque después de un año entero de ejercicio televisivo ya nos conocemos un montón y nos llevamos súper bien así que los miedos que existían inicialmente, ya se disiparon. Nos divertimos, nos miramos, tenemos códigos en común y manejamos nuestro propio lenguaje", se expresó el conductor sobre su compañera de trabajo.

"Básicamente por una cuestión de salud. Fue saludable para mí dejar el chimento. Me traía dolores de cabeza, me molestaba y no me identificaba. Cuando me veía en los resúmenes de Bendita hablando sobre la vida de los demás, pasando audios, no me identificaba. Quiero hacer un laburo transparente y honesto", explicó Dente sobre abandonar por un tiempo el periodismo de espectáculo.

EF.