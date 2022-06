Tomás Fonzi tiene un idilio de amor con Leticia Lombardi, su pareja de hace más de 15 años. Ambos construyeron su hogar y lo reafirman día tras día. De su unión nacieron dos hijos, Violeta (11) y Teo (5). Sin embargo, en todo este tiempo, la pareja nunca había decido dar el siguiente paso y casarse .

Esta semana Tomás Fonzi habló con Catalina Dugli en su programa radial “Agarrate Catalina” por La Once Diez. Allí el actor confesó que se casó con su mujer de toda la vida, Leticia Lombardi, casi de un día para otro y sin preparar o darle aviso la prensa.

Tomás Fonzi se casó en secreto con Leticia Lombardi.

La periodista, a quién ya le había tirado antes la bomba, quiso ampliar los detalles, y el actor aclaró, que su vínculo es mucho más fuerte que lo que pueda llegar a decir un papel. El cantante contó que esta fue la tercera vez que le proponía matrimonio o que por lo menos lo hablaron de manera más en detalle. “Tuvimos dos intentos fallidos, pero por cuestión de logística no se concretaron y esta vez, la verdad fue de un día para el otro. De una semana para la otra sacamos turno, nos lo dieron para los siguientes 15 días”, confesó Fonzi.

“Ese día, en teoría yo trabajaba, estaba grabando MasterChef. Entonces habíamos arreglado de ir, firmar con los testigos y me iba a trabajar, pero al final se me liberó la jornada laboral. Me cambiaron el día y no tuve que trabajar”. Con el día libre, Tomás contó que llamaron a los familiares más cercanos. “Éramos 15 personas y fuimos almorzar al Club de Progreso y se armó lindo”, y agregó: “Fue un momento muy lindo”.

“Fue un momento significativo. Fue dentro del registro civil. Yo me emocioné hasta las lágrimas. Con mis hijos y la familia, se armó un momento muy emocionante”, narró el actor. Como en toda boda, no podía faltar la emoción de la novia. Tomás afirmó que Leticia también estaba muy emocionada y lloró.

Lo que pocos saben de la relación de Tomás Fonzi y Leticia Lombardi

Tomás afirmó que se conoció con Leticia cuando ambos tenían 20 años; desde entonces han estado juntos, pero lo que pocos saben es que en el medio, hubo una separación de tres años: “Fuimos y vinimos varias veces y en una de esas idas y vueltas, duró como tres años si saber nada el uno del otro y después nuestros caminos se volvieron a cruzar”.

Sobre ese reencuentro, Tomás Fonzi contó que él se acordaba del teléfono de la casa de ella y puso a su hermano para que llamara y lo atendió la mamá de Leticia y le dio el número de celular de ella.