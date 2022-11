La picante pregunta que dio inicio al romance de Ulises Jaitt y la madre de Tomás Holder

"¿Con qué famoso tenías una fantasía?"… Fue la pregunta que originó este nuevo romance. Y es que Ulises Jaitt entrevistó en su programa de radio “El Show de Ulises Jaitt” a Gisela Gordillo, ni más ni menos que la madre del ex Gran Hermano Tomás Holder y aparentemente pegaron mucho más que onda.



Con la repercusión del reality y tras la salida de Holder, Gisela fue solicitada por varios medios para ser entrevistada, siendo uno de ellos el hermano de la reconocida vedette, Natacha Jaitt.

El famoso conductor que conquistó a la madre de uno de los integrantes de los "monitos"

El match se produjo al aire durante un picaresco ida y vuelta cuando el periodista le pregunta "¿Con qué famoso tenías una fantasía?" a lo que muy astuta la madre de Holder respondió "Cuando era chica no me gustaban ni las nenas ni los nenes. No había nada. Me gustaba Axel de Guns N' Roses. Atractivo, Enrique Iglesias... Si me preguntás ahora, Santiago del Moro me parece re lindo, pero me parece lindo desde hace 20 años. Vos también me parecés lindo", Jaitt no dudó y luego de la entrevista la invitó a salir.



Además, el panelista Martín Salwe aseguró en “Intrusos” (América TV) que el romance tuvo origen este fin de semana, que al menos dos veces salieron a comer, pero que en éste último encuentro ella vino expresamente desde Rosario a quedarse en la casa del conductor de radio.

Tomás Holder y Gisela, su madre





Tomás Holder ya está al tanto del romance entre su mamá y el famoso conductor.

¿Qué opinará al respecto?