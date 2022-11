Por qué Tomás Holder decidió descansar de las cámaras

La participación de Tomás Holder en Gran Hermano 2022, fue breve pero no pasó desapercibida, su polémica participación generó más que los personajes que continúan participando en el reality show. Luego de su eliminación su fama se incrementó y esto al parecer alteró la vida del joven de 21 años.

Tras la disputa que generó con Georgina Barbarossa en vivo, él joven decidió no exponerse y desaparecer de las redes sociales y de las cámaras de televisión. "Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad".

Luego de diferentes posteos agregó, "necesitaba desconectarme de todo", comentó. Dijo en una tarde de reflexión y de volver a conectarse con quienes lo siguen por simpatía y también por odio. Hay que destacar que el ex participante también se debe a sus mal llamados haters.

Tomás Holder al parecer le pareció abrumador la fama que generó su exposición, por lo cuál también manifestó, "no se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara". Luego continuó compartiendo imágenes con su novia Paula Balbi, disfrutando de su tarde en pareja.