Días atrás, la mamá de Tomás Holder reveló que su hijo estaba luchando contra un problema de adicción con las drogas. El exparticipante de Gran Hermano anunció en ese momento su alejamiento de las redes para poder estabilizarse.

En diálogo con "LAM", Tomás Holder contó en primera persona cómo fue la crisis que vivió en una fiesta electrónica y lo llevó a decir "basta". "Me tuvo que pasar algo que me dio mucho miedo, un ataque de pánico con falta de respiración", confesó el influencer.

Tomás Holder.

Ángel de Brito le preguntó qué fue lo que le pasó, qué lo llevó a eso y el exjugador de Gran Hermano detalló: "Mucho exceso, mucha joda, demasiada. Quizás malos acompañamientos, malas decisiones. Me estaba desviando de mi camino. Salía de lunes a lunes y descontrolado, dejé de lado lo importante".

Con respecto al tratamiento que está haciendo para poder recuperarse, Holder añadió: "Volví a los buenos hábitos, me alejé un poco de la joda. Yo nunca fui a un psicólogo, me animé, probé, me gustó y me re sirvió, es algo hermoso".

Tomás Holder identificó el motivo por el cual vivió el mal momento que lo hizo tocar fondo

En principio, el influencer explicó que su paso por Gran Hermano tuvo mucho que ver con su "desvío". "Cuando uno sale de estos ámbitos está el famoso 'vampiro' que te quiere chupar la sangre y quiere todo de vos. Se me acercaba gente de mucho dinero que quiere la fama", explicó Tomás.

"Durante mi paso por Punta del Este y Cancún ingerí bastante, intoxiqué muchísimo mi cuerpo. Probé todo tipo de drogas que te puedas imaginar", se sinceró Holder. "Hace 5 meses que no consumo anabólicos", agregó con total sinceridad.