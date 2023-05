Tomás Holder vuelve a ser títulos de noticias, luego de que se filtrara el pasado jueves un video explícito en donde mantiene relaciones sexuales con una mujer. Se trata de Agustina, La Tana, una modelo y actriz que tiene como trabajo grabar contenido para adultos. La dama aseguró en sus redes sociales que ella no filtró el audiovisual y que nunca pensó que se viralizaría de tal manera qué todo el mundo hablara de ellos.

En este contexto, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, se mostró con poco interés con relación a la repercusión que tuvo la filtración del video y después, pidió disculpas a las personas que sin querer lo vieron. Entre sus dichos, Tomás Holder expresó: "Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede". Asimismo, enfatizó que no le molestó que se dejara en evidencia una actividad tan íntima de él, puesto que, se considera partidario de que su cuerpo "es arte".

Tomás Holder irá a la justicia.

No obstante, durante la noche del mismo jueves y la mañana de este viernes, Agustina ha visitado algunos programas de televisión. Específicamente LAM en América TV y Mañanísima de Ciudad Magazine. Allí, la actriz dio su punto de vista y se convirtió en el centro de la atención de esta polémica. Esto parece que molestó al hermanito que, sin piedad y sin filtro compartió un par de historias en Instagram, anunciando una drástica decisión: "Se tendrá que pasar a lo judicial", escribió.

"Yo no iba a decir más nada porque ya está, se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales. Bueno, ya está, qué voy a hacer, se filtró. Es más, pedí perdón yo por algo que no tengo que pedir perdón porque se filtró un video que yo no quería que se filtre. Pero bueno, ahora me enteré de que están facturando fortuna de plata con la imagen mía", partió comentando Tomás Holder. "Me enteré de que en LAM muestran una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento. La mina esta me dice: 'Che, que yo no quiero fama' y va a LAM" , agregó notablemente indignado, catalogando a Agustina de hipócrita. "No seas hipócrita, si no quieres fama, no vas a LAM. Me parece nefasto y es una locura enorme todo lo que están haciendo con mi imagen".

Por otra parte, en las mismas stories, Holder reveló que está tomando clases de baile como preparativos para el Bailando 2023 y afirmó que esta polémica no le afectará en nada para los próximos proyectos que tiene en mente, como la de un programa streaming.

Los hermanitos de Tomás Holder se enteraron del polémico video

En sus declaraciones en Instagram, Tomás también le pidió a las personas que filtraron el video íntimo que tomaran en cuenta que él es un influencer que lo siguen muchos niños. Además, develó que sus hermanitos menores conocieron de la existencia del clip porque en la escuela se lo comentaron. "Imagínense mis hermanos preguntándole a mi mamá. No está bueno. Entonces, también piensen que si ustedes tienen hermanitos chiquitos que me siguen y ven esto te van a preguntar. La verdad no es la imagen que quiero dar", apuntó.

