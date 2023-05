Ángel de Brito fue duro con Mañanísima y Estefi Berardi por hablar del video de Tomás Holder

Ángel de Brito se caracteriza por ser picante y punzante en LAM, el ciclo que conduce por las noches de AméricaTV, pero también utiliza Twitter para destilar todo su veneno. En este caso, la víctima de los dardos del periodista fue el equipo de Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. La critica del conductor fue hacia el programa luego de que hablaran del video que se le filtró a Tomás Holder manteniendo relaciones sexuales y se cruzó con Estefi Berardi por defender el ciclo del cual es parte.

Tomás Holder no para de generar material para el medio del espectáculo y los programas de chimentos utilizan sus escándalos y polémicas para llenar la rutina de todos los días. En esta oportunidad, el ex participante de Gran Hermano 2022 fue noticia por la filtración de un video íntimo con una chica en las redes sociales. Ninguno de los protagonistas dicen saber de dónde se filtró el video, pero de alguna forma u otra se viralizó y en Mañanísima hablaron del tema. Cuando Ángel de Brito vio una nota al respecto, dio su más sincera opinión al respecto.

Ángel de Brito apuntó contra Mañanísima

El título de la nota que publicó La Voz era: "En 'Mañanísima' hablaron del video íntimo del exparticipante de 'Gran Hermano y así reaccionó la conductora al ver un fragmento en vivo". Frente a esta nota, Ángel de Brito escribió mostrando su indignación: "Lo filtran, lo muestran, lo usan, lucran y después se hacen los que 'hay que cuidar a las víctimas' jajajajaja". Esto fue un claro palito para su principiante panelista Estefi Berardi, que además forma parte del programa de Carmen Barbieri. Y es que ella, hace un par de semanas, se había enojado luego de que mostraran unos supuestos chats con Fede Bal.

Estefi Berardi se ausentó de Mañanísima porque estaba enferma y le costaba hablar, pero aportó su picardía desde su casa a través de Twitter. Pero además, le respondió a Ángel de Brito por su crítica hacia el manejo del tema que tuvo el ciclo. "En este caso, lo compartió la propia protagonista, y lo vende en un link", escribió desde su cuenta de Twitter en respuesta al conductor de LAM.

Ángel de Brito se cruzó con Estefi Berardi

Posteriormente, Ángel de Brito volvió a arremeter contra Estefi Berardi y Mañanísima y dijo: "Pero no tuvo el aval de Holder", haciendo referencia a que el ex participante de Gran Hermano no dio su consentimiento para que se filtre este video. El argumento de la joven periodista fue el siguiente: "¿Y por qué no la denuncia? Lo vi riéndose del tema en sus historias y retroalimentándolo como si lo avalara. Me acaba de confirmar Holder que no le jode la filtración del video. Por él, todo bien".

Sin embargo, a Ángel de Brito no le gustó la respuesta de Estefi Berardi y le tiró un palito a su aprendiz. "A Fede Bal tampoco le jodían los chats", escribió con todo el picante que lo caracteriza. La panelista parece que se quedó sin palabras y sólo pudo responder: "¿Y qué tiene que ver?"

Ángel de Brito le tiró un palo a Estefi Berardi

Las redes hicieron memes sobre el video íntimo que se filtró de Tomás Holder

Tomás Holder está envuelto en una nueva polémica, luego de que su video íntimo con Aguz La Tana se haya filtrado en internet. Los usuarios en las redes inmediatamente reaccionaron y comenzaron a hacer memes respecto del incidente. "Se filtró un video mio teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, no lo subí yo... No subiría algo así", explicó el ex participante de Gran Hermano en su descargo en Instagram.

Sin embargo, pese al descontento de Tomás Holder, los twitteros fueron rápidos e ingeniosos para hacer memes sobre la situación. "Después de ese video jamás lo voy a poder ver a Holder de la misma manera", lanzó un internauta en la red social.

NL.