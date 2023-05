Tomás Holder volvió a generar polémica luego de que su video íntimo con Aguz La Tana se filtrara en Internet.

“Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así”, salió a aclarar Tomás Holder luego de que la noticia se haya hecho viral y muchos se hicieran eco de esto.

Pese a eso, al ex "Gran Hermano" no pareció verse afectado por la viralización de este material y de hecho, recientemente fue captado burlándose con un gesto que sorprendió.

Fue desde la cuenta de Instagram de LAM donde compartieron un video en donde se lo ve a Holder bailando violentamente haciendo gestos obscenos y sosteniendo un dildo.

"¿Qué le pasa a Holder?", se preguntaron desde el programa compartiendo este llamativo clip.

La mamá de Holder habló sobre el video sexual

Carmen Barbieri entrevistó a Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder, luego de que se hiciera viral el video con Aguz La Tana.

"Cuando lo vi me pareció súper natural, dos chicos jóvenes teniendo sexo. Es natural entre cuatro paredes, no me va a sorprender. Si las dos personas se filman las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo pero bueno, pasó", expresó la mamá de Holder.

De esa forma, Gisela le quitó gravedad al asunto y desmitificó tener una opinión negativa acerca de lo sucedico, pero dejó en claro que es muy importante que haya un común acuerdo al momento de hacerlo público o compartirlo con alguien más.