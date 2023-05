La mamá de Holder se cruzó con Agustina, la chica que estaba con su hijo en el video que se viralizó: "Me preocupé"

Tomás Holder se vió involucrado en un escándalo luego de que misteriosamente se filtrara un video en el que está teniendo relaciones sexuales con Agustina, la "Tana", una joven que vende contenido erótico en las redes.

Por ese motivo, Carmen Barbieri tuvo a la "Tana" en el living de "Mañanísima" y sumó a Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder que participó vía online. La primera pregunta de la conductora apuntó a saber qué le pareció el video de su hijo.

La Tana y Tomás Holder.

"Cuando lo vi me pareció súper natural, dos chicos jóvenes teniendo sexo. Es natural entre cuatro paredes, no me va a sorprender. Si las dos personas se filman las dos tienen que estar de acuerdo en mostrarlo pero bueno, pasó", expresó la mamá de Holder.

De esa forma, Gisela le quitó gravedad al asunto y desmitificó tener una opinión negativa acerca de lo sucedico, pero dejó en claro que es muy importante que haya un común acuerdo al momento de hacerlo público o compartirlo con alguien más.

La Tana en "LAM".

El descargo de Agustina, la joven que estaba en el video con Tomás Holder

"Primero te quiero pedir disculpas si todo esto te afectó. No estaba en mi intención exponerlo de esta manera nunca. Por eso cuando hice la venta del video lo hice de manera cuidada, justamente para él", le explicó la "Tana" a la mamá de Holder.

Pero además, agregó: "Estábamos de acuerdo. De hecho, Tomás después me escribió y me dijo 'la gente nos ama, hagamos más'. Le encantó". Así dejó en evidencia que es probable que hagan más contenido para vender en redes.

Como si eso fuera poco, Gisela respondió con total sinceridad: "Me preocupé porque mi hija más chiquita, que tiene 10 años me llamó y me dijo '¡no sabés lo que vi!'. Dije 'Dios, lo vio'. Y me dijo algo de un jueguito".

Para cerrar, la mamá de Tomás Holder dejó en claro que entiende perfectamente cómo son las cosas: "A mí me parece que a ellos les suma. A él y a la Tana. Ayer me la pasaron, tenía 19.000 seguidores, y hoy no sé cuántos tiene. Entonces, te felicito".