Panam y su pareja, Ricardo Pini, se convirtieron en padres de Sofía Pini hace 9 años. "Feliz cumpleaños a nuestra princesa del hogar", escribió la animadora infantil en sus redes junto a un video de su hija. Y, para celebrar su cumpleaños, la pequeña puso en marcha un festejo a pura danza y con amigos. Pero cada eslabón de ese deseo, trasladado a una mega-party temática a la que bautizó “Sofi Fest”, estuvo en manos de la reconocida y puntillosa decoradora Natalia Raviola. La ambientadora VIP y amiga de la cantautora infantil detrás de cada celebración de sus herederos.

Así fue el cumpleaños de Sofía Pini, la hija de Panam

“Sofía pasó el día de su cumple tal cual lo soñó. Pensó un festejo donde no falte nada para que todos la pasen bien. Por eso también invitó acróbatas de mi show para que jueguen con los chicos, además de música y todo tipo de juegos grupales. Ella es feliz armando festejos. No es una chica de jugar sola, sino de festejar en grupo. ¡Ama compartir! Sabe lo que quiere y cuando tiene una idea lucha contra viento y marea para lograrla. Además es muy pero muy coqueta. Desde que se levanta ama armarse sus propios looks para distintos momentos del día. Es muy curiosa, observadora y por sobre todas las cosas tiene un gran corazón”, contó Panam, que junto a Raviola estuvo pendiente de cada detalle del festejo Barbiecore (A puro rosa) al que no le faltó brillo “desde la cabeza hasta los tobillos”.

Pero además de su carácter sociable, veta que absorbió notablemente de su madre artista, lo que más sobresale de la personalidad de Sofía Pini es su empatía y personalidad anfitriona. “Ella siempre piensa en el prójimo y me enorgullece que sea tan cariñosa con sus afectos. Es una excelente hermana. Y muy amiga de sus amigas. Este año cambió de colegio y entre sus invitados participaron sus amigos de ambas entidades, sumado a sus amigas de danza. Tal cual le escribí en su canción “La Chancleta”, su llegada fue una gran bendición para nosotros, es realmente nuestra princesa”, agregó Panam, sin dejar de enumerar los momentos más épicos de la jornada.

“Tuvo su parque de diversiones donde no faltaron los toboganes inflables para tirarse miles de veces, el Samba para jugar con el equilibrio y muchos juegos de todo tipo para saltar con ganas. Pero el gran regalo es que estuvieran en su fiesta los más de 100 invitados que ella escribió uno por uno en una lista. Hubo asistencia perfecta y eso demuestra que es muy querida”, cerró Panam desbordada de amor y agradecimiento.