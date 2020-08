VIDEO | Laurita Fernández tras ser vista con Nicolás Cabré: "Lo estamos intentando"

Aunque aún ni Nicolás Cabré ni Laurita Fernández se animan a decirlo públicamente y muchos menos utilizar la palabra reconciliación, por tercera vez se los vio juntos disfrutando de un paseo al aire libre el fin de semana. Una cámara los captó y el video salió en "Los Angeles a la Mañana".

Luego de que salga el video al aire, desde el programa de Angel de Brito fueron a buscar a la co-conductora de "Cantando por un Sueño" y ella ante la cronista comenzó diciendo: "No quiero hablar de Nico. No me quiero sentir presionada. Si salgo a caminar, es porque no tengo ningún problema. No pasa nada, no estoy encapuchada pero tampoco quiero presionarme o sentir que tengo que contar algo o titular algo”.

Ante la pregunta de si ya se podía hablar de reconciliación ella respondió: “Es un proceso, un camino, no es de un día para el otro. Se está intentando. Estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien pero es de a poco” y agregó: “No me quiero apurar a decir algo. Hoy lo vivo así, con la madurez que amerita vivirlo. Es un proceso, estamos en camino, ojalá llegue a buen puerto. Si tuviese algo que ocultar, iría a caminar sola, disfruto mucho de su compañía y él de la mía y por eso lo hacemos”, cerró.

