Romina Malaspina se mudó, mostró su vestidor y su exclusiva colección de botas

Si bien su cumpleaños fue los primeros días de julio, flor de regalo se hizo Romina Malaspina, la conductora de Canal 26. Feliz, en plena pandemia y aislamiento social desde el 30 de marzo, se regaló un nuevo departamento que tiene una vista soñada y que ella se encargó de mostrar mediante un video que subió a su cuenta de Instagram.

Vestida con un body de Paz Cornu, la ex Gran Hermano abrió las puertas de su nuevo hogar, pero no sólo las vistas y el increíble atardecer que filmó llamaron la atención de sus seguidores, sino que también mostró su increíble vestidor el cual tiene una gran colección de botas que ocupa una repisa de siete pisos.

En una rápida cuenta por lo que deja ver la foto, Romina tiene entre 33 y 37 pares de botas diferentes lo que deja a la vista el gran amor que tiene por ellas. De ascendente carrera, Malaspina días atrás dialogó en exclusiva con CARAS Digital y reveló que se siente feliz en el lugar donde trabaja y que sueña con seguir ligada a la comunicación y el entretenimiento: "Siento que hice un gran trabajo en mi misma y en mi formación para llegar a donde estoy. No es una casualidad, me preparé para esto. Soy muy feliz dando noticias y me encantaría en un futuro también estar al frente de un programa de entretenimientos", supo revelar.

Mirá la colección de botas de Malaspina y luego el video de las increíbles vistas de su departamento.