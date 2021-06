En medio del escándalo con Floppy Tesouro, cómo es la nueva vida de Silvina Luna en Panamá 

En las últimas horas explotó una primicia tremenda, relacionado a un comportamiento extraño de Silvina Luna. En el ciclo de Intrusos se lanzaron a asegurar que la modelo se mudó a Panamá a vivir con Rodrigo Fernández Prieto, el ex marido de Floppy Tesouro.

Está claro que el escándalo se basa en la amistad que supieron cultivar la ex Gran Hermano con la mediática, de compartir momentos familiares y mucho más. Pero eso no fue todo, porque Silvina perjuró que no tenía nada más que una amistad con Rodrigo.

Tras el escándalo de “robarle” el marido a Floppy Tesouro, Silvina Luna está viviendo en Panamá

Lo cierto es que fue Paula Varela, quien asegura que Luna se instaló en la propiedad de Prieto, un bien familiar de Tesouro. “Esta casa es una mega mansión que tiene Rodrigo en Panamá, que era una casa familiar que compartía con Tesouro. Pero ahora está Luna”, contó la panelista.

Además, se conoció que la ex del Polaco se tomó muy a pecho este romance con Rodrigo y desde diciembre retoza en las comodidades de ese hogar impresionante y hasta se tomó el atrevimiento de modificar la decoración.

En todo este presente soleado de Silvina, ella se encarga de exhibir las bondades de su nueva tierra, por eso alimenta sus redes sociales de cientos de fotos en la playa, con las palmeras de fondo y el mar cristalino. En ese entorno armó su nueva realidad.

Y para terminar de arraigarse en el exterior, la modelo puso en venta su departamento en San Telmo, en el palacio Raggio, con el que busca recaudar unos 350 mil dólares para destinar luego ese dinero para comprarse una propiedad en Miami.

Floppy Tesouro, contra Silvina Luna: aseguran que "usurpó" la casa de su ex.

Tras confirmar su romance con Ezequiel Pereira, Floppy Tesouro es la protagonista de un jugoso escándalo que involucra a Silvina Luna.

Según informaron en Intrusos, la ex Gran Hermano estaría viviendo un romance con Rodrigo Fernández Prieto, ex marido de Floppy, y la acusa de haber traicionado la amistad.

“Se conocieron hace mucho y, desde ese momento, son súper amigas, de hecho comparten el mismo grupo y siempre estaban una en la casa de la otra”, contó Paula Varela.

Lo cierto es que, según la periodista, Silvina no sólo estaría en pareja con el empresario sino que se instaló en la casa que tiene en Panamá de manera definitiva. “El ex de Tesouro tiene una mansión en Panamá, pero ahora es la otra la que está allá desde diciembre. En el grupo de amigos, que quedó dividido, la llaman ‘la usurpadora’. Estaba allá en calidad de amiga, supuestamente, pero ahora nos enteramos, y hay pruebas de que pasa algo más entre ella y Fernández Prieto”, agregó la panelista de Intrusos.

Al parecer, esta traición generó un fuerte conflicto entre ambas y, en este momento, Floppy Tesouro no quiere cruzarse con ella. "Si la veo la mato", le habría dicho a Fernández Prieto.

